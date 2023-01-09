馬雲不再享有螞蟻集團控制權消息後，監管擔憂緩和，帶動阿里巴巴（9988）曾升最多9.15%，是2022年12月5日後最大升幅，今曾高見110.9元，是2022年7月11日117.9元後最高。今日收市報110.4元，是2022年7月11日後收市新高，當日報114元。收市連升第6日，累計升24.85元或29.04%，對上一次連升6日是2021年1月20日。

恒指今早高開304點，早段曾收窄至升225點，其後倒升479點，午後反覆向上，但全日高低波幅維持254點。

恒指收市升396點或1.89%，報21388點，大市成交金額1564億元，較上日增加5.49%，是1月5日1741.64億元成交後最多；國指升142點或1.99%，報7286點。恒生科技指數收報4570點，升3.15%。

藍籌股成交金額781.49億元，佔大市成交49.96%；科指成份股成交金額472.41億元，佔大市成交30.2%；國指成份股成交金額650.43億元，佔大市成交41.58%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。友邦（1299）、美團（3690）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌52隻升，20隻下跌，4隻無升跌。阿里巴巴（9988）升8.66%，收報110.4元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.24%，收報20.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報110.4元，升8.66%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報38.95元，跌5%。

恒指10天線(20306.43點)逼近250天線(20344.91點)。科指10天線(4294.01點)逼近250天線(4330.53點)。

北水南下合計淨流出12.25億元，較上日減少8.83%，連續第2日流出，累計流出25.69億元。南水北上合計淨流入77億元人民幣，較上日增加26.94%，連續第4日流入，累計流入283.64億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多2.28%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為2.9%。今曾高見21470.69點，是2022年7月11日21470.77點後最高。今日收市報21388.34點，是2022年7月8日後收市新高，當日報21725.78點。

科指曾升最多3.45%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為3.93%。今曾高見4583.81點，是1月5日4601點後最高。今日收市報4570.72點，是2022年7月26日後收市新高，當日報4596.34點。

國指曾升最多2.45%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為3.13%。今曾高見7318.73點，是2022年7月11日7467.57點後最高。今日收市報7286.07點，是2022年7月11日後收市新高，當日報7320.91點。

午後消息股表現

比亞迪（1211）員工否認策劃特斯拉車主維權。收報201.4元，跌0.49%。

奧思集團（1161）：料上半年內地客回復疫前水平 年內新設3至4個零售點。收報1.47元，升3.52%。

今早及隔晚消息股表現

中國天然氣（0931）啟用黃岡液化天然氣反輸項目。收報0.37元，升10.45%。

移卡（9923）去年總商戶交易量增逾7倍，股價曾升逾兩成創一年新高。創52周高，見33.8元，收報31.35元，升11.37%。

天齊鋰業（9696）1.36億澳元，收購澳洲鋰礦公司。收報61.25元，升2.25%。

鷹普精密（1286）發盈喜，全年多賺43至56%。收報2.45元，升8.89%。

紅星美凱龍（1528）：廈門建發擬受讓控股股東潛在股權。收報3.06元，升14.61%。

玄武雲（2392）中標珠江啤酒採購項目，合約金額791萬人幣。創上市新低，見2.7元，收報2.9元，跌3.33%。

粉筆（2469）上市，定價9.9元，收報11.1元，升12.12%。

螞蟻集團：專注整改和業務升級 無計劃啟動上市。阿里巴巴（9988）發通告證馬雲不再控制螞蟻逾五成投票權。收報110.4元，升8.66%。

聯想控股（3396）已減持東航物流2.8%套現7.3億，擬續減持。收報9.2元，升3.95%。

建滔集團（0148）、建滔積層板（1888）發盈警，純利降逾58%。建滔集團收報26.6元，升0.38%。建滔積層板（1888）收報8.62元，跌0.92%。

數碼通電訊（0315）旗下SmarTone：5G上台送內地電話號碼漫遊數據。創52周高，見5.1元，收報5.1元，升3.87%。

財經花生｜和記電訊（0215）旗下嘅3香港請「小蜜蜂」，7間門市推活動有機會贏來回機票。收報1.27元，升1.6%。

耀才（1428）首九個月盈利微跌3%。收報2.02元，升1%。

珠船（0560）：周日起陸續恢復港澳客運碼頭、中國客運碼頭往返內地各口岸航班。收報1.18元，升2.61%。

鼎豐（6878）主席吳志忠周二被斬倉只套回逾8000萬，今成交高達百億股破紀錄。收報0.242元，升0.83%。

碧服（6098）總裁減持套現3660萬。收報20.8元，跌5.24%。

龍光（3380）據報擬2月中旬前敲定境外重組方案條款。收報1.4元，升0.72%。

中遠海運港口（1199）：各方仍冀達成收購德國漢堡集裝箱碼頭。收報6.38元，升2.08%。

越秀交通（1052）潘勇強﹕料內地3、4月過後交通流量可恢復至2019年疫前水平。收報4.56元，升4.35%。

復星醫藥（2196）：為港私營醫療體系供應復必泰二價疫苗。收報26.6元，升0.57%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.7元，收報10.44元，升0.58%；新東方在線（1797）創上市新高，見61.2元，收報60.7元，升11.89%；名創優品（9896）創上市新高，見24.95元，收報24.5元，升9.38%；中國中免（1880）創上市新高，見246.8元，收報244元，升1.41%；洪九果品（6689）創上市新高，見39.4元，收報35.7元，升3.18%；萬物雲（2602）創上市新高，見57.1元，收報56.15元，升6.95%；建發（1908）創上市新高，見26.3元，收報24.4元，跌4.69%；粉筆（2469）創上市新高，見12.1元，平上市低位9.9元，收報11.1元，升12.12%；越秀服務（6626）創52周高，見4.69元，收報4.55元，升3.64%；中國科培（1890）創52周高，見3.77元，收報3.52元，跌2.22%；天立教育（1773）創52周高，見2.9元，收報2.9元，升11.54%；美高梅中國（2282）創52周高，見10.84元，收報10.5元，升3.14%；永利澳門（1128）創52周高，見9.97元，收報9.61元，升4.68%；百濟神州（6160）創52周高，見154.7元，收報154.4元，升6.7%；三生製藥（1530）創52周高，見8.85元，收報8.79元，升2.69%；康寧傑瑞製藥（9966）創52周高，見13.86元，收報13.38元，升9.31%；康諾亞（2162）創52周高，見64.6元，收報64.3元，升3.79%；雅各臣（2633）創52周高，見1元，收報1元，升1.01%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括愛高集團（0328）低見0.028元，收報0.032元，跌8.57%；梁志天設計集團（2262）低見0.204元，收報0.21元，跌1.87%；智雲健康（9955）低見8元，收報8.38元，跌25.18%；潤邁德醫療（2297）低見1.5元，收報1.51元，跌1.95%；玄武雲（2392）低見2.7元，收報2.9元，跌3.33%；老恒和（2226）低見0.78元，收報0.78元，跌7.14%；濠暻科技（2440）低見1.31元，收報1.33元，跌2.21%；山東博安生物（6955）低見15.7元，收報16.4元，升1.49%。

異動股

上升異動股，包括，中國置業（0736）收報0.3元，升50%；冠軍科技集團（0092）收報0.097元，升27.63%；首創鉅大（1329）收報0.73元，升25.86%；大豐港（8310）收報0.103元，升25.61%；創維集團（0751）收報5.13元，升25.12%；思考樂教育（1769）收報1.86元，升22.37%；國美（0493）收報0.138元，升21.05%；特海國際（9658）收報13.44元，升20.21%；香港航天科技（1725）收報7.18元，升17.51%；雲鋒金融（0376）收報1.37元，升16.1%；優趣匯（2177）收報1.97元，升15.2%。

下跌異動股，包括，智雲健康（9955）創上市新低，見8元，收報8.38元，跌25.18%；傳遞娛樂（1326）收報0.07元，跌23.91%；豐德麗（0571）收報0.247元，跌17.67%；雅視光學（1120）收報0.9元，跌13.46%；Uju Holding（1948）收報2.8元，跌9.09%；寰宇娛樂（1046）見52周低0.3元，收報0.31元，跌8.82%；克莉絲汀（1210）收報0.074元，跌8.64%；愛高集團（0328）創上市新低，見0.028元，收報0.032元，跌8.57%；興合（1891）收報0.218元，跌8.02%；中原建業（9982）收報0.6元，跌7.69%。

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