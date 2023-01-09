單位表示，比賽希望為全球的Web 3.0開發者提供平台展現他們對創新的敏銳度，以及將創意和商業意識轉化為實際應用的能力。比賽設三個主題，分別為金融基礎設施、技術基礎設施、和Web 3.0創新應用。比賽的總獎金將不低於40萬美元（約312萬港元）。每個賽站為期兩天以線下形式進行比賽，參加者需要向專業評委展示他們的項目及開發成果。

此次大賽是三方於去年11月簽訂的諒解備忘錄中其中的一個項目。該諒解備忘錄旨在探索多個項目上的潛在合作機會，包括共同開發並支持供Web 3.0開發者使用的基礎設施和技術平台，例如雲計算和多鏈的Web 3.0基礎設施，便於開發者在遊戲、社交媒體和元宇宙等領域構建各種Web 3.0應用程序和協議。

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