虛擬資產平台HashKey今天公布，將與阿里巴巴（9988）系內阿里雲和PlatON，於2023年3月至4月期間，在新加坡、曼谷、東京和香港舉辦Web 3.0全球創業大賽「HAPathon 2023」，預期將吸引超過1,000名來自全球各地的參賽者，其中大部分為Web 3.0社區及生態系統的開發者及初創企業的創始人。
單位表示，比賽希望為全球的Web 3.0開發者提供平台展現他們對創新的敏銳度，以及將創意和商業意識轉化為實際應用的能力。比賽設三個主題，分別為金融基礎設施、技術基礎設施、和Web 3.0創新應用。比賽的總獎金將不低於40萬美元（約312萬港元）。每個賽站為期兩天以線下形式進行比賽，參加者需要向專業評委展示他們的項目及開發成果。
此次大賽是三方於去年11月簽訂的諒解備忘錄中其中的一個項目。該諒解備忘錄旨在探索多個項目上的潛在合作機會，包括共同開發並支持供Web 3.0開發者使用的基礎設施和技術平台，例如雲計算和多鏈的Web 3.0基礎設施，便於開發者在遊戲、社交媒體和元宇宙等領域構建各種Web 3.0應用程序和協議。
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