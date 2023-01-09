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巴郡再減持比亞迪逾百萬股套現逾2億

「股神」巴菲特旗下的巴郡申報，在1月3日在市場內以每股191.4元，減持比亞迪（1211）105.8萬股，套現2.025億元。完成減持後，巴郡在比亞迪的持股由原來的14.06%，減持至13.97%。比亞迪今日收報201.4元，跌0.49%。

巴郡自2022年8月下旬，前後7次申報減持，共減持約1826萬股股比亞迪，合共套現36.19億元。但是由於巴郡只按例在股權跨越一個百分點才申報減持，因此實際減持股份數目更多。根據股權證露權益網頁顯示，巴郡在最高峰時，曾經在去年8月下旬時，在比亞迪持股20.04%，最新已降至13.97%，在短短四個半月，減持6.07個百分點；持股數目則由2.2億股，減持至1.53億股，共減持6700萬股。

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