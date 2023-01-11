moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 隔夜息跌51點子 1個月HIBOR見近兩個月低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌16.47點子至3.35863%，是2022年11月16日後最低，當日報3.29714%。對上一次連跌2日是2022年12月16日，當日拆息報4.80577%。

港元現報7.8132元貶值44點子，曾貶值最多50點子，報7.8138元，亦曾升值最多11點子，報7.8077元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌51.37點子至1.28417%，是2022年12月21日後收市新低。1星期HIBOR跌13.26點子至2.5256%，是2022年12月23日後收市新低。2星期HIBOR跌18.43點子至2.83411%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌11.34點子至4.2028%，是2022年10月20日後收市新低。6個月期HIBOR跌5.44點子至4.85452%，是2022年10月31日後收市新低。12個月期HIBOR跌5.48點子至5.12028%，是2022年10月21日後收市新低。

美元指數現報103.354升值0.118點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報4.40429%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0457%，連續2日擴闊，利差是2022年8月03日後最低，當日差距為-1.0712%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年1月04日，當日利差報-0.5202%。

其他報道

耶倫據報同意續擔任財政部長

專家料中國人口去年出現幾十年來首次萎縮 或削弱經濟增長潛力

美國眾議院成立委員會研究「最大的地緣政治威脅」 審查在華投資

知名投資者Paul Tudor Jones形容鮑威爾抗通脹行動是一場「登月任務」

滬深三大指數開市個別走 滬指升0.09%

恒指高開132點 科指升0.65% 雅居樂跌8.85%

蘋果擬明年起 使用自家顯示屏

億華通IPO下限定價 香港部分僅獲認購29% 一手中籤率100%

港股ADR升167點 夜期高水248點 美期亞股升

雅居樂折讓13%配股 籌4.8億

北水減持鼎豐 增持國美

鮑威爾未談幣策 美股創一個月收市高 道指升186點