港元現報7.8132元貶值44點子，曾貶值最多50點子，報7.8138元，亦曾升值最多11點子，報7.8077元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌51.37點子至1.28417%，是2022年12月21日後收市新低。1星期HIBOR跌13.26點子至2.5256%，是2022年12月23日後收市新低。2星期HIBOR跌18.43點子至2.83411%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌11.34點子至4.2028%，是2022年10月20日後收市新低。6個月期HIBOR跌5.44點子至4.85452%，是2022年10月31日後收市新低。12個月期HIBOR跌5.48點子至5.12028%，是2022年10月21日後收市新低。

美元指數現報103.354升值0.118點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報4.40429%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0457%，連續2日擴闊，利差是2022年8月03日後最低，當日差距為-1.0712%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年1月04日，當日利差報-0.5202%。

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