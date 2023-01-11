恒指半日升218點或1.02%，報21549點，大市成交金額789億元；國指升81點或1.12%，報7344點。恒生科技指數收報4607點，升1.08%。

藍籌股成交金額368.04億元，佔大市成交46.64%；科指成份股成交金額229.62億元，佔大市成交29.1%；國指成份股成交金額314.24億元，佔大市成交39.82%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、港交所（0388）、京東（9618）拖累大市。

藍籌47隻升，27隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升5.93%，收報71.4元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌3.74%，收報23.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報41.85元，升6.35%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報72.2元，跌1.5%。

恒指續高於10天線(20667.3點)、250天線(20331.64點)。科指續高於10天線(4377.17點)、250天線(4323.57點)。

北水南下合計淨流入10.99億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入33.52億元人民幣，較上日減少42.23%，連續第6日流入，累計流入375.17億元。

恒指曾升最多1.57%，高見21667.13點，是2022年7月8日21961.75點後最高。科指曾升最多1.83%，高見4642.08點，是2022年7月22日4664.23點後最高。國指曾升最多1.69%，高見7386.6點，是2022年7月11日7467.57點後最高。

內地監管機構要求主要銀行穩定房企信貸、債券融資，內房上升。中海外（0688）收報22.1元，升0.45%；龍湖（0960）收報26.3元，升0.96%；華潤置地（1109）收報37.75元，跌0.26%；碧桂園（2007）收報2.94元，升1.38%。

雅居樂（3383）折讓13%配股，籌4.8億。收報2.43元，跌6.54%。

雅士利（1230）發盈警料去年虧損不超過2.5億人幣。收報1.13元，跌0.88%。

阿里巴巴（9988）杭州市政府簽深化戰略合作協議。收報113.4元，升3.56%。曾高見115元，是2022年7月11日117.9元後最高。

友和（2347）去年第四季交易額升2.1%，訂單單價會員增。收報0.93元，無升跌。

康希諾生物（6185）籌劃發行GDR，並在瑞士上市。收報76.5元，升5.96%。

廈門建發擬以現金收購，紅星美凱龍（1528）：股權轉讓尚處於籌劃階段。收報3.03元，跌3.19%。

禹洲（1628）12月合約銷售額，降75%。收報0.465元，跌2.11%。

舜宇（2382）12月手機鏡頭出貨量按年跌40%，車載鏡、手機攝像模組出貨量均不達標。匯豐研究：舜宇負面影響已大致反映在股價上，相信未來可受惠智能手機市場復蘇。收報96.55元，升0.94%。

乘聯會﹕12月乘用車零售按年升2.4％達219.3萬輛，按月升31.4％。傳降價後三天內獲3萬輛汽車訂單，特斯拉中國：不予置評。吉利（0175）收報12.32元，跌0.32%；比亞迪（1211）收報209.2元，升0.97%；小鵬（9868）收報40.1元，跌1.35%；理想汽車（2015）收報89.2元，升0.73%；蔚來集團（9866）收報89.2元，升3.66%；零跑（9863）收報28.25元，跌0.88%。

龍湖（0960）老臣子邵明曉計劃退休，辭任副主席。收報26.3元，升0.96%。

內地12月社融增1.31萬億，遜預期，新增人幣貸1.4萬億。建行（0939）收報4.99元，無升跌；工商銀行（1398）收報4.16元，升0.48%。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.9元，收報10.76元，升2.87%；新東方在線（1797）創上市新高，見63.25元，收報61.1元，跌2%；名創優品（9896）創上市新高，見26.65元，收報26.6元，升5.56%；特海國際（9658）創上市新高，見14.98元，收報14.8元，升6.32%；新東方（9901）創52周高，見32.4元，收報32.3元，升2.87%；新濠國際發展（0200）創52周高，見10.94元，收報10.62元，升0.95%；美高梅中國（2282）創52周高，見11.22元，收報10.6元，跌2.57%；永利澳門（1128）創52周高，見10.3元，收報9.75元，跌2.3%；金沙中國（1928）創52周高，見29.7元，收報28.95元，跌1.36%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.4元，收報1.38元，升8.66%；百濟神州（6160）創52周高，見160.4元，收報157.4元，升4.86%；康寧傑瑞製藥（9966）創52周高，見14.64元，收報13.88元，升0.58%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.48元，收報5.41元，升2.27%；雅各臣（2633）創52周高，見1.02元，收報1.01元，升1%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括智雲健康（9955）低見6.09元，收報6.39元，跌8.06%；子不語（2420）低見5.5元，收報5.51元，跌3.33%；高視醫療（2407）低見44.8元，收報47.5元，升3.26%。

2隻股份創52周低，包括寰宇娛樂（1046）低見0.28元，收報0.28元，跌6.67%；麗豐控股（1125）低見2.8元，收報2.8元，跌3.45%。

異動股

上升異動股，包括，陸慶（8052）收報0.023元，升53.33%；冠軍科技集團（0092）創52周高，見0.162元，收報0.156元，升44.44%；雄岸科技（1647）收報0.109元，升37.97%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.025元，升31.58%；佳民（8519）收報0.052元，升23.81%；豐德麗（0571）收報0.36元，升22.03%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.57元，收報0.57元，升14%；香港寬頻（1310）收報5.84元，升13.4%；天能（0819）創52周高，見10.74元，收報10.68元，升13.14%；寶寶樹集團（1761）收報0.315元，升12.5%；復宏漢霖（2696）收報15.16元，升10.82%。

下跌異動股，包括，協同通信（1613）收報0.53元，跌19.7%；周黑鴨（1458）收報4.7元，跌19.52%；東建國際（0329）收報1.42元，跌13.41%；福晟（0627）收報0.013元，跌13.33%；億達中國（3639）收報0.58元，跌10.77%；霸王（1338）收報0.045元，跌10%；中國置業（0736）收報0.2元，跌9.09%；智雲健康（9955）創上市新低，見6.09元，收報6.39元，跌8.06%；中播（0471）收報0.58元，跌7.94%；漢思能源（0554）收報0.198元，跌7.91%。

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