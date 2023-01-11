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香港快運轉新Logo、新制服和機身設計 目標今年招聘逾300名空中服務員

香港快運（ HK Express）今日宣布，以全新品牌定位「Gotta Go」，預計農曆新年過後，空中服務員和飛機機身將有全新面貌。HK Express 行政總裁吳潔文表示，過去三年的疫情使人們在旅遊的意義上增添了一份嶄新的體會，香港快運以全新形象與旅客一同出發，新制服、新logo 更能突顯香港快運的理念，自由奔放、自主個性和可持續。

吳潔文表示，預計將於三月底恢復至疫情前每周超過400班航班的水平。吳表示，疫情過後，航空公司需要一定時間才能增加航班，在航點方面亦與疫前不同，疫情後香港快運新增新加坡，台北新航點。就韓國收緊港澳航班入境要求，吳潔文表示，公司一直與韓國當局保持聯繫，目前飛香港飛韓國的航班不受影響，最新航班編排上未有任何改動。

談及新品牌定位，吳表示，自國泰航空（0293）於2019年收購香港快運後，快運一直保持著創新精神，新品牌計劃是一直留意市場變化，旅客亦講求自主和個性化，從而有是次新品牌概念。招聘方面，她表示，過去一直保持招聘活動， 目標今年招聘超過300名空中服務員， 應徵反應熱烈。

 

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