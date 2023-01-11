香港快運（ HK Express）今日宣布，以全新品牌定位「Gotta Go」，預計農曆新年過後，空中服務員和飛機機身將有全新面貌。HK Express 行政總裁吳潔文表示，過去三年的疫情使人們在旅遊的意義上增添了一份嶄新的體會，香港快運以全新形象與旅客一同出發，新制服、新logo 更能突顯香港快運的理念，自由奔放、自主個性和可持續。