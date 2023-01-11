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日本央行：未穩定2%通脹目標 不會退出量寬

日本銀行去年12月意外將10年期債息上限控制上調0.25厘至0.5厘，引起市場預期日本或改變貨幣寬鬆政策，日本銀行國際部副總幹事上原博人在亞洲金融論壇上表示，日本仍不會退出寬鬆政策，仍在達到2%通脹的目標。

上原博人表示，日本通脹在11月達到3.7%，為40年以來最高水平﹐主要由於商品等進口價格上升和日圓貶值，不過日本央行認為自3月起的財年，因為進口價格上升消退，預料平均通脹會降至2%以下。日本通脹明顯低於歐美國家，他指服務價格在疫情相當穩固，反映日本長期難以提高物價。不少日本企業近期面臨進口價格上升問題，日本央行還需觀察新常態下日企定價會否改變，因此當局認為現時還未穩定地達到2%通脹的目標，因此當局會持續量化寬鬆，支持經濟活動來提高工資，以達到2%通脹目標。

對於12月提高利率控制上限，上原博人表示去年7月日本10年期國債孳息率因歐美債息影響外溢， 一同面對上升壓力，雖然夏天過後債息上升壓力減退，但10年國債債息和掉期價格差距擴大，因為日本國債孳息率是日本企業、銀行貸款利率的參考，價格考距對企業債金融情况的負面影響，擴闊債息是為解決以上問題，而非為退出量化寬鬆，日本央行仍然會通過買債推動通脹升至2%。

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