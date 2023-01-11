早前傳出結束網購業務的網購平台HOMEPLUS（HOME+），今日凌晨正式向用戶發送「HOME+ 會員會籍、賬戶及與HOME+合約關係終止通知書」的電郵，指隨著HOME+經營方向的轉變，HOME+網購服務的最後下單時間為2023年1月18日2時59分，HOME+ 會員會籍、賬戶及與HOME+的合約關係將在2023年3月3日終止。
據電郵，HOME+會員登記及積分已於2023年1月10日晚上9時起停止新會員登記，並於2023年1月18日下午3時起所有會員積分將告失效，HOME+會透過電郵通知相關會員剩餘積分的退款處理安排。
至於HOME+ 電子優惠券及電子現金券方面，已於2023年1月10日21:00起網購服務停止接受HOME+ 電子優惠券及電子現金券。至於2023年1月9日起，HOME+或其合作夥伴會透過電郵或其他通訊方式通知個別會員，有關在2023年1月10日或以後到期而尚未使用的有效HOME+電子優惠券及電子現金券的處理安排。於HOME+獲得尚未使用並仍有效的HOME+電子現金劵，可選擇以支票形式退款或以鴻福堂電子現金劵及/或大昌食品實體現金劵作替代。
其他報道
香港快運轉新Logo、新制服和機身設計 目標今年招聘逾300名空中服務員