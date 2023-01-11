瑞銀舉辦大中華研討會，談及香港經濟和股市。該行的投資銀行香港策略師陳志立認為，大中華市場包括港股在內，今年通關後出現好轉，預料表現會跑贏歐美，恒指成份股企業盈利料增長10%至15%，相反歐美是零增長或負增長。瑞銀對恒指今年預測目標價為23600點，較今早高位約21600點有9%至10%潛在升幅。
他稱，通關的速度較早前預測快，一系列板塊會受惠，當中包括內地消閒娛樂相關股份、香港零售的股份和澳門博彩股份等。而利率方面，他認為美聯儲的息口在5厘見頂，故上半年的流動性會比較緊，港股期內走勢相對審慎，之後預計7月會開始減息，至今年底回落至3.25厘，故下半年的流動性較好，支持股票的表現，可有較好的回報。
人口方面流動帶動房地產市場，他指出去年人口流出超過10萬，預計今年通關後人才會流入，加上早前政府推出的香港非永久性居民置業政策，發現有大部分人因而置業，預料助樓價升5%。當中受惠房地產板塊，主要是發展商、零售店舖業主，但不太看好辦公室方面。
此外，瑞銀中國研究部總監連沛堃表示，預計MSCI中國有強勁增長，盈利增長有約15%至20%，板塊方面最看好互聯網，尤其是遊戲類別，因近期監管比之前未太嚴謹，加上有較多新遊戲推出，有助帶動這板塊增長。
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