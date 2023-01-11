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恒指收市升104點 成交增26% 近一周最多 北水轉流入

鮑威爾未評幣策，市場觀望周四通脹數據，美10年債息回落至3.6%，美匯指數續於103.1至103.8間偏強水平波動，人民幣變動不大，稍為貶值，恒指隨美股高開並創近半年高，午後曾倒跌。中資金融股、科技股向上，內房、賭股回吐。

恒指今早高開132點，高位升354點，午後曾跌4點，全日高低波幅359點。

恒指收市升104點或0.49%，報21436點，大市成交金額1658億元，較上日增加26.26%，是1月5日1741.64億元成交後最多；國指升47點或0.65%，報7310點。恒生科技指數收報4547點，跌0.25%。

藍籌股成交金額846.14億元，佔大市成交51.03%；科指成份股成交金額493.03億元，佔大市成交29.73%；國指成份股成交金額716.33億元，佔大市成交43.2%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、友邦（1299）、京東（9618）拖累大市。

藍籌33隻升，40隻下跌，3隻無升跌。神華（1088） 升4.73%，收報24.35元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌5.82%，收報22.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報373.8元，升3.15%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報70.65元，跌3.62%。

恒指續高於10天線(20655.95點)、250天線(20331.19點)。科指續高於10天線(4371.1點)、250天線(4323.33點)。

北水南下合計淨流入9.72億元，終止連續3日流出，淨流入金額是1月5日32.98億元後最多。。南水北上合計淨流入76.14億元人民幣，較上日增加31.25%，連續第6日流入，累計流入417.8億元。

三大指數今日表現

恒指曾升最多1.66%，高見21686.3點，是2022年7月8日21961.75點後最高。今日收市報21436.05點，是2022年7月8日後收市新高，當日報21725.78點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月6日。

科指曾跌最多0.89%，低見4517.94點，是1月10日4491.58點後最低。今日收市報4547.12點，是1月6日後收市新低，當日報4431.12點。連跌2日，累計跌23.6點，對上一次連跌2日是2022年12月20日。

國指曾升最多1.93%，是1月9日後最大升幅，今曾高見7403.95點，是2022年7月11日7467.57點後最高。今日收市報7310.92點，是2022年7月11日後收市新高，當日報7320.91點。

午後消息股表現

金價高見1884.67美元，是2022年5月9日1885.76美元後最高。紫金礦業（2899）收報12.46元，升0.32%；招金礦業（1818）收報9.36元，跌0.64%；SPDR金ETF（2840）收報1370元，升0.59%。

鼓勵生育，深圳研究家庭每胎可領補貼3年。蒙牛（2319）收報36.35元，跌2.81%；貝康醫療（2170）收報4.75元，升9.7%；好孩子（1086）收報0.69元，升7.81%；寶寶樹集團（1761）收報0.305元，升8.93%；H&H國際（1112）收報15.18元，跌6.18%；愛帝宮（0286）收報0.44元，升1.15%；中國飛鶴（6186）收報7.86元，跌4.73%；澳優（1717）收報4.04元，跌1.94%。

中國育兒網絡（1736）曾升最多120.69%，是2020年9月29日後最大升幅，當日升幅為132.32%。高見0.064元，是2022年9月21日0.073元後最高。收報0.045元，升55.17%。連升4日，累計升0.022元，對上一次連升4日是2022年12月30日。

國泰（0293）：施維新辭任非常務董事，明日生效。香港快運轉新Logo、新制服和機身設計，目標今年招聘逾300名空中服務員。收報8.28元，跌0.72%。

HOME+結束網購服務。香港寬頻（1310）收報5.72元，升11.07%。

今早及隔晚消息股表現

雅居樂（3383）折讓13%配股，籌4.8億。收報2.42元，跌6.92%。

雅士利（1230）發盈警料去年虧損不超過2.5億人幣。收報1.14元，無升跌。

阿里巴巴（9988）杭州市政府簽深化戰略合作協議。收報112.9元，升3.11%。曾升最多5.02%，高見115元，是2022年7月11日117.9元後最高。

友和（2347）去年第四季交易額升2.1%，訂單單價會員增。收報0.93元，無升跌。

康希諾生物（6185）籌劃發行GDR，並在瑞士上市。收報75元，升3.88%。

廈門建發擬以現金收購，紅星美凱龍（1528）：股權轉讓尚處於籌劃階段。收報3.08元，跌1.6%。

禹洲（1628）12月合約銷售額，降75%。收報0.46元，跌3.16%。

舜宇（2382）12月手機鏡頭出貨量按年跌40%，車載鏡、手機攝像模組出貨量均不達標。匯豐研究：舜宇負面影響已大致反映在股價上，相信未來可受惠智能手機市場復蘇。收報96元，升0.37%。

乘聯會﹕12月乘用車零售按年升2.4％達219.3萬輛，按月升31.4％。傳降價後三天內獲3萬輛汽車訂單，特斯拉中國：不予置評。汽車股個別發展，吉利（0175）收報12.02元，跌2.75%；小鵬（9868）收報39.8元，跌2.09%；理想汽車（2015）收報87.65元，跌1.02%；零跑（9863）收報28.3元，跌0.7%；比亞迪（1211）收報217元，升4.73%；蔚來集團（9866）收報88.65元，升3.02%。

龍湖（0960）老臣子邵明曉計劃退休，辭任副主席。收報25.95元，跌0.38%。

內地12月社融增1.31萬億，遜預期，新增人幣貸1.4萬億。建行（0939）收報4.99元，無升跌；工商銀行（1398）收報4.14元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，中海物業（2669）創上市新高，見10.9元，收報10.42元，跌0.38%；新東方在線（1797）創上市新高，見63.25元，收報60元，跌3.77%；名創優品（9896）創上市新高，見27.1元，收報25.95元，升2.98%；特海國際（9658）創上市新高，見15.34元，收報14.88元，升6.9%；新東方（9901）創52周高，見32.7元，收報31.85元，升1.43%；新濠國際發展（0200）創52周高，見10.94元，收報10.36元，跌1.52%；美高梅中國（2282）創52周高，見11.22元，收報10.28元，跌5.51%；永利澳門（1128）創52周高，見10.3元，收報9.56元，跌4.21%；金沙中國（1928）創52周高，見29.7元，收報28.4元，跌3.24%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.4元，收報1.37元，升7.87%；百濟神州（6160）創52周高，見160.4元，收報154.6元，升3%；康寧傑瑞製藥（9966）創52周高，見14.64元，收報13.2元，跌4.35%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.48元，收報5.29元，無升跌；雅各臣（2633）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升5%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括梁志天設計集團（2262）低見0.198元，收報0.2元，跌0.5%；智雲健康（9955）低見6.09元，收報6.58元，跌5.32%；潤邁德醫療（2297）低見1.46元，收報1.46元，跌0.68%；子不語（2420）低見5.38元，收報5.39元，跌5.44%；高視醫療（2407）低見44.8元，收報47.35元，升2.93%；山東博安生物（6955）低見15.6元，收報16.3元，升0.62%。

2隻股份創52周低，包括寰宇娛樂（1046）低見0.28元，收報0.29元，跌3.33%；麗豐控股（1125）低見2.8元，收報2.8元，跌3.45%。

異動股

上升異動股，包括，陸慶（8052）收報0.026元，升73.33%；雄岸科技（1647）收報0.1元，升26.58%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.024元，升26.32%；浪潮國際（0596）收報4.72元，升18.89%；兆科眼科（6622）收報4.03元，升18.88%；中建富通（0138）收報0.15元，升18.11%；潤歌互動（2422）收報2.39元，升16.59%；豐德麗（0571）收報0.34元，升15.25%；冠軍科技集團（0092）創52周高，見0.168元，收報0.122元，升12.96%；領悅服務（2165）收報0.79元，升12.86%；火幣科技（1611）收報2.85元，升12.65%。

下跌異動股，包括，周黑鴨（1458）收報4.5元，跌22.95%；萬馬控股（6928）收報3.3元，跌15.6%；東建國際（0329）收報1.44元，跌12.2%；上海復旦（1385）收報30.05元，跌11.36%；鼎豐（6878）收報0.215元，跌11.16%；中播（0471）收報0.56元，跌11.11%；億達中國（3639）收報0.58元，跌10.77%；移卡（9923）收報28.6元，跌8.33%；明發（0846）收報0.4元，跌8.05%；協同通信（1613）收報0.61元，跌7.58%；信義能源（3868）收報2.94元，跌7.55%。

 

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