moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打：今年下半年環球經濟前景較上半年佳

去年環球通脹高企，歐美央行大幅加息應付通脹，市場對拖累歐美經濟前景。渣打（2888）主席韋浩思表示，相對去年經濟焦點集中在通脹，今年則會集中在增長減速。通脹持續高企限制央行貨幣政策，雖然預期今年通脹回落，但在歐美經濟增長也會明顯回落。

韋浩思預期，今年上半年受去年以來的負面因素影響，美國經濟會有輕微技術性衰退，歐洲和英國衰退會較深。不過他認為，下半年全球經濟會較上半年為佳，除了因為中國內地經濟重啟帶動，通脹穩定亦令央行不再加息。另外，新興經濟體增長表現將跑贏發達經濟體，預期亞洲新興市場會帶動增長。除了中國內地經濟重啟，印度、東盟亦是今年的經濟增長引擎。

匯控（0005）主席杜嘉祺亦認為，英國和歐洲面對能源價格、生活成本上升，可預期出現衰退，不過在下半年會恢復，另外他並不認為聯儲局會「硬着陸」，下月加息步伐將會減慢，但預期今年仍有小幅衰退，遠較歐洲輕微。他認為通脹問題可望在2023年受控，市場期望利率可在今年第一季見頂，經濟衰退可較輕微而且快速恢復，不過他提醒通脹由高工資帶動，不容易回落，加息太少或太早退出加息會令通脹持續更長時間，對央行利率決策是一大考驗。

對於中國經濟，杜嘉祺指中國內地近期雖面對新冠疫情急升的波動，不過推出的一系列經濟措施，包括穩定房地產政策，對中國和全球經濟皆有正面作用，香港與內地通關亦令本港和大灣區經濟受惠，預期中國經濟會在第二季及之後正常化。整體亞洲經濟亦強勁增長，客戶有強勁需求，預期經濟可超過2019年水平。

農業銀行（1288）董事長谷澍表示，中國經濟現時仍面對房地產疲弱和外需疲弱的問題，內地政府今年會全力推動經濟恢復，可望在今年第二季開始有較快的增長。去年底舉行的中央經濟工作會議着力提高市場信心，提出對消費、房地產、私人投資支持措施，近期該行數據增長顯示，措施有助重建市場對中國經濟增長的信心，例如按揭貸款在去年12月有所增長。他又指內地另一個經濟政策重點是支持內需，工業升級有助內需增長。

其他報道

全日沽空金額255.51億 比率升至15.4% 阿里沽空金額最多 增1.5倍

會財局：去年尾核數師辭任按年減少15%

UNIQLO母企迅銷日員工加薪約四成 門市員工月薪升至1.77萬元 高過港員工

恒指收市升104點 成交增26% 近一周最多 北水轉流入

瑞銀：港股下半年表現較好 料恒指目標價23600點

陳茂波：今年香港經濟氣氛較好 不會因赤字而賤價賣地

內地改善優質房企資產負債表計劃名單據報出爐  包括龍湖碧桂園

京東方據報計劃投資4億美元 在越南建兩家工廠

滬深三大指數低收 滬指連跌兩個交易日

【有片：投資王道】王弼：今年股巿進入儲貨期

香港快運新空姐服可改穿長褲和運動鞋 上半年接收首架A321neo客機

HOME+結束網購服務

前中國首富李河君據報遭錦州市公安局帶走 疑與錦州銀行有關

日本央行：未穩定2%通脹目標 不會退出量寬

鼓勵生育 深圳研究家庭每胎可領補貼3年

香港快運轉新Logo、新制服和機身設計 目標今年招聘逾300名空中服務員

摩通上調香港寬頻評級至「增持」 與中電信並列為大中華區首選

半日沽空金額104億 阿里沽空金額最多

恒指半日升218點 北水轉流入 阿里見半年高

國泰：施維新辭任非常務董事 明日生效