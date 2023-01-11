韋浩思預期，今年上半年受去年以來的負面因素影響，美國經濟會有輕微技術性衰退，歐洲和英國衰退會較深。不過他認為，下半年全球經濟會較上半年為佳，除了因為中國內地經濟重啟帶動，通脹穩定亦令央行不再加息。另外，新興經濟體增長表現將跑贏發達經濟體，預期亞洲新興市場會帶動增長。除了中國內地經濟重啟，印度、東盟亦是今年的經濟增長引擎。

匯控（0005）主席杜嘉祺亦認為，英國和歐洲面對能源價格、生活成本上升，可預期出現衰退，不過在下半年會恢復，另外他並不認為聯儲局會「硬着陸」，下月加息步伐將會減慢，但預期今年仍有小幅衰退，遠較歐洲輕微。他認為通脹問題可望在2023年受控，市場期望利率可在今年第一季見頂，經濟衰退可較輕微而且快速恢復，不過他提醒通脹由高工資帶動，不容易回落，加息太少或太早退出加息會令通脹持續更長時間，對央行利率決策是一大考驗。

對於中國經濟，杜嘉祺指中國內地近期雖面對新冠疫情急升的波動，不過推出的一系列經濟措施，包括穩定房地產政策，對中國和全球經濟皆有正面作用，香港與內地通關亦令本港和大灣區經濟受惠，預期中國經濟會在第二季及之後正常化。整體亞洲經濟亦強勁增長，客戶有強勁需求，預期經濟可超過2019年水平。

農業銀行（1288）董事長谷澍表示，中國經濟現時仍面對房地產疲弱和外需疲弱的問題，內地政府今年會全力推動經濟恢復，可望在今年第二季開始有較快的增長。去年底舉行的中央經濟工作會議着力提高市場信心，提出對消費、房地產、私人投資支持措施，近期該行數據增長顯示，措施有助重建市場對中國經濟增長的信心，例如按揭貸款在去年12月有所增長。他又指內地另一個經濟政策重點是支持內需，工業升級有助內需增長。

其他報道

全日沽空金額255.51億 比率升至15.4% 阿里沽空金額最多 增1.5倍

會財局：去年尾核數師辭任按年減少15%

UNIQLO母企迅銷日員工加薪約四成 門市員工月薪升至1.77萬元 高過港員工

恒指收市升104點 成交增26% 近一周最多 北水轉流入

瑞銀：港股下半年表現較好 料恒指目標價23600點

陳茂波：今年香港經濟氣氛較好 不會因赤字而賤價賣地

內地改善優質房企資產負債表計劃名單據報出爐 包括龍湖碧桂園

京東方據報計劃投資4億美元 在越南建兩家工廠

滬深三大指數低收 滬指連跌兩個交易日

【有片：投資王道】王弼：今年股巿進入儲貨期

香港快運新空姐服可改穿長褲和運動鞋 上半年接收首架A321neo客機

HOME+結束網購服務

前中國首富李河君據報遭錦州市公安局帶走 疑與錦州銀行有關

日本央行：未穩定2%通脹目標 不會退出量寬

鼓勵生育 深圳研究家庭每胎可領補貼3年

香港快運轉新Logo、新制服和機身設計 目標今年招聘逾300名空中服務員

摩通上調香港寬頻評級至「增持」 與中電信並列為大中華區首選

半日沽空金額104億 阿里沽空金額最多

恒指半日升218點 北水轉流入 阿里見半年高

國泰：施維新辭任非常務董事 明日生效