其中香港及澳門營業額錄得5.76億元，按年跌6.9%，較 2018/19 年度同期跌68.7%。內地營業額錄4420萬元，按年跌42.4%，較 2018/19 年度同期則跌34%。期內線上業務錄1.64億元，按年跌21.8%，主要由於中國內地各省市為應對疫情爆發而實施局部或全面封城措施所導致，較 2018/19 年度同期增39.4%。

期內，香港及澳門特區同店銷售按年跌4.1%，每宗交易平均金額按年跌2.8%，交易宗數亦跌4.5%。

季內，香港店舖數目雖然較上一財政年度同期淨減少7間至71 間，但其總體零售銷售仍能按年增加3.6%。

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