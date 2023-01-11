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livi推中小企銀行業務 稱最快一天完成開戶

livi bank公布推出中小企銀行業務，中小企客戶可隨時在手機應用程式開戶，無需任何文件，20分鐘可以完成開戶申請，該行以全自動化的審批程序，開戶時間至最快一個工作天完成。該行在去年12月完成全自動化的開戶流程沙盒試行，共有超過 100家中小企客戶參與。

開戶服務適用於香港單層獨資企業、合夥企業或有限公司，而公司股東及董事需持有香港身份證，授權公司代表需擁有該行個人liviSave賬戶。livi表示，中小企賬戶將於未來數月內推出更多產品，包括貸款產品、貿易融資、外匯、定期存款、人民幣及美元存款及全球匯款。

livi為第四間經營中小企業務的虛擬銀行，不過天星銀行中小企業務在開通一年後宣布暫緩，以專注個人銀行業務，目前除了專營中小企業務的平安壹賬通銀行，亦包括兼有個人業務的眾安銀行。

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