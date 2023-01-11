盧穗誠提及今年股票資本市場中，交投和投資者信心增加後，去年因疫情影響減少的海外相關項目，將會在今年繼續，並主要是較小、5億歐元的項目。而在過去一年中國的整體併購業務在不同原因下，出現不同類型的交易，包括海外企業分拆中國業務或將中國業務引進中國投資者、中國企業分拆或出售過去收購的外國資產等。

此外，盧穗誠認為香港的SPAC是否活躍，與股票市場相關，因股市活躍便會選擇直接上市，但市況較差便會通過SPAC上市，具體視乎資本市場情形。

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