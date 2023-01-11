瑞銀全球投資銀行部董事總經理亞太區併購組聯席主管盧穗誠表示，開曼群島去年取消「數人頭」規則，原預計去年香港私有化的上市公司數目多，但最後低過預期，因去年的金融市場下大股東未必願意撥出25%的現金，才未有私有化。隨着金融市場逐步回復正常水平、利率降低，上市公司的估值會回復，但部份上市公司公告業績後，或令估值進一步受壓，屆時會計劃私有化，惟具體結果留待4至7月揭曉。
盧穗誠提及今年股票資本市場中，交投和投資者信心增加後，去年因疫情影響減少的海外相關項目，將會在今年繼續，並主要是較小、5億歐元的項目。而在過去一年中國的整體併購業務在不同原因下，出現不同類型的交易，包括海外企業分拆中國業務或將中國業務引進中國投資者、中國企業分拆或出售過去收購的外國資產等。
此外，盧穗誠認為香港的SPAC是否活躍，與股票市場相關，因股市活躍便會選擇直接上市，但市況較差便會通過SPAC上市，具體視乎資本市場情形。
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