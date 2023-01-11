根據公告，「西九匯」商場賣方提供保證，於保證期間之總租金收入不少於4731.4萬元，相當於年度化總租金回報率約5.2%。截至2022年底止，該商場每月租金收入為283.5萬元，停車場月租收入為6.76萬元，整體物業出租率為90.7%。完成收購後，陽光房地產無預期就西九匯進行大型翻新或改善工程。

完成收購後，陽光料資產負債比率由約23.3%，增至約25.7%，預計該收購事項將令其截至2022年6月底止年度之備考每基金單位分派下降至24.61仙，資產淨值則保持不變。該集團解釋，收購西九匯，主要看中該項目的策略性位置及具防禦性的社區商場等特點，亦認為在近期零售市場氣氛改善下，該項目可以在現在租金基礎上提供續租租金增長潛力。

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