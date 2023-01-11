moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

陽光房地產7.48億向羅守輝收購西九匯購物商場

陽光房地產（0435）公布，出資7.48億元，向商人羅守輝收購大角咀櫻桃街38號海桃灣「西九匯」購物商場，面積約58836平方呎、八個外牆廣告位及17個商業停車位。有關交易將以現金支付，集團將以自有資金及借貸融資支付。交易作價較物業估值8.49億元，折讓約11.9%。

根據公告，「西九匯」商場賣方提供保證，於保證期間之總租金收入不少於4731.4萬元，相當於年度化總租金回報率約5.2%。截至2022年底止，該商場每月租金收入為283.5萬元，停車場月租收入為6.76萬元，整體物業出租率為90.7%。完成收購後，陽光房地產無預期就西九匯進行大型翻新或改善工程。

完成收購後，陽光料資產負債比率由約23.3%，增至約25.7%，預計該收購事項將令其截至2022年6月底止年度之備考每基金單位分派下降至24.61仙，資產淨值則保持不變。該集團解釋，收購西九匯，主要看中該項目的策略性位置及具防禦性的社區商場等特點，亦認為在近期零售市場氣氛改善下，該項目可以在現在租金基礎上提供續租租金增長潛力。

其他報道

瑞銀：今年4至7月港上市公司或掀私有化潮

livi推中小企銀行業務 稱最快一天完成開戶

東風汽車全年銷量跌11％至246萬輛

快狗大股東GoGo Tech持股跌至4.1% 高峰期持逾16.6%

梁鳳儀：監管虛擬資產將著重投資者保障 已批第三隻掛鉤ETF

中海油今年資本開支料持平至多增100億元 9新項目投產

安踏、FILA 第四季零售負增長

莎莎第三財季零售及批發業務營業額跌12% 港澳營業額跌6.9%

渣打：今年下半年環球經濟前景較上半年佳

全日沽空金額255.51億 比率升至15.4% 阿里沽空金額最多 增1.5倍

會財局：去年尾核數師辭任按年減少15%

UNIQLO母企迅銷日員工加薪約四成 門市員工月薪升至1.77萬元 高過港員工

恒指收市升104點 成交增26% 近一周最多 北水轉流入

瑞銀：港股下半年表現較好 料恒指目標價23600點

陳茂波：今年香港經濟氣氛較好 不會因赤字而賤價賣地

內地改善優質房企資產負債表計劃名單據報出爐  包括龍湖碧桂園

京東方據報計劃投資4億美元 在越南建兩家工廠

滬深三大指數低收 滬指連跌兩個交易日

【有片：投資王道】王弼：今年股巿進入儲貨期

香港快運新空姐服可改穿長褲和運動鞋 上半年接收首架A321neo客機

HOME+結束網購服務