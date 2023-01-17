美股休市，內地公布勝預期的數據後，港股跌幅一度收窄，但其後再度擴跌幅，午後更跌破早市低位，三大指數見1月12日後低，科指國指連跌兩日。在岸、離岸人民幣亦貶值，齊見1月11日後最弱。
恒指今早低開68點，高位升50點，低位跌329點，高低波幅380點。
恒指收市跌169點或0.78%，報21577點，大市成交金額1267億元，較上日減少9.98%，是1月3日1206.53億元成交後最少；國指跌36點或0.49%，報7314點。恒生科技指數收報4500點，跌0.14%。
藍籌股成交金額616.41億元，佔大市成交48.65%；科指成份股成交金額297.62億元，佔大市成交23.49%；國指成份股成交金額460.69億元，佔大市成交36.36%。
友邦（1299）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。
藍籌16隻升，55隻下跌，5隻無升跌。宏橋（1378）升2.49%，收報8.65元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.09%，收報69.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報8.03元，升3.88%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報37.5元，跌2.34%。
恒指曾下試10天線(21356.99點)。科指跌穿10天線(4507.8點)，20天線(4319.52點)升穿250天線(4306.94點)。
北水南下合計淨流入26.7億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入92.88億元人民幣，較上日減少41.37%，連續第10日流入，累計流入897.91億元。
雷諾和吉利（0175）據報尋求引入沙特阿美參股雙方合資公司。收報11.5元，跌1.88%。
中遠海控（1919）斥55億人幣購中糧福臨門5.81%股份。收報7.87元，跌0.51%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方在綫（1797）收報67.3元，升3.94%。新東方（9901）。創52周高，見34.7元，收報34.1元，升0.74%。
潤華生活服務（2455）上市，定價1.7元。收報1.26元，跌25.88%。
昇能（2459）上市，定價1.6元。收報1.78元，升11.25%。
Ryan Cohen據報購入阿里（9988）數億美元股份，並督促擴大回購。收報114.5元，升0.97%。
藥明生物（2269）大股東折讓3.9%減持1.3%，套現39.76億。收報69.4元，跌6.09%。
山水水泥（0691）盈警料去年盈利至少倒退七成。收報1.62元，升3.85%。
昭衍新藥（6127）盈喜，料去年多賺最多1倍。收報46.1元，跌2.33%。
東方航空（0670）去年12月客運運力投入跌33.5%。收報3.35元，跌1.47%。
建行（0939）出資80億人幣與萬科合作設住房租賃基金。收報5.05元，跌0.79%。
中海油服（2883）料今年資本性開支約93億元人民幣。收報9.92元，跌3.5%。
陳翊庭升任港交所（0388）聯席營運總監，伍潔鏇任上市主管。收報358.6元，跌1.32%。
南航（1055）去年12月客運運力投入跌25%。收報5.62元，跌1.23%。
特步（1368）料春節生意按年增兩成，冀今年全年收入可錄雙位數增長。收報10.02元，升9.51%。
破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見29元，收報28.05元，升0.54%；MOG（1942）創上市新高，見15.02元，收報15元，升83.6%；3D Medicines（1244）創上市新高，見57.05元，收報53.9元，跌0.46%；中教控股（0839）創52周高，見12.92元，收報12.36元，跌2.06%；新東方（9901）創52周高，見34.7元，收報34.1元，升0.74%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見18.78元，收報18.78元，升1.51%；華住集團（1179）創52周高，見38.5元，收報37.1元，跌1.46%；太古（0019）創52周高，見70.7元，收報70.45元，升1.15%；美圖公司（1357）創52周高，見2.07元，收報1.86元，跌1.59%；進智公交（0077）創52周高，見0.73元，收報0.73元，升4.29%；利基控股（0240）創52周高，見0.96元，收報0.95元，升1.06%；筆克遠東（0752）創52周高，見1.49元，收報1.44元，跌2.7%。
6隻股份創上市新低，包括金禧國際（0091）低見0.04元，收報0.04元，跌37.5%；潤邁德醫療（2297）低見1.28元，收報1.33元，跌6.34%；子不語（2420）低見5.2元，收報5.2元，跌5.11%；康灃生物科技（6922）低見13.12元，收報13.2元，跌8.84%；山東博安生物（6955）低見15.24元，收報16.06元，跌0.25%；正味集團（2147）低見0.47元，收報0.47元，跌6%。
1隻股份創52周低，力高集團（1622）低見1.39元，收報1.48元，升2.07%。
異動股
上升異動股，包括，MOG（1942）創上市新高，見15.02元，收報15元，升83.6%；TOMO Holdings（6928）見52周低2.01元，收報2.7元，升34.33%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.124元，升21.57%；eprint（1884）收報0.65元，升20.37%；萬達酒店發展（0169）收報0.32元，升18.52%；強泰環保（1395）收報0.18元，升13.21%；昇能（2459）收報1.78元，升11.25%；順豐同城（9699）收報8.94元，升10.37%；中國醫療網絡（0383）收報0.057元，升9.62%；特步（1368）收報10.02元，升9.51%；同方泰德（1206）收報0.49元，升8.89%。
下跌異動股，包括，金禧國際（0091）創上市新低，見0.04元，收報0.04元，跌37.5%；潤華生活服務（2455）收報1.26元，跌25.88%；陸慶（8052）收報0.016元，跌15.79%；先聲藥業（2096）收報11.38元，跌15.07%；開拓藥業（9939）收報0.8元，跌14%；福晟（0627）收報0.013元，跌13.33%；佳民（8519）收報0.04元，跌13.04%；香港航天科技（1725）收報5.82元，跌10.74%；雲智匯科技（1037）收報0.26元，跌10.34%；中視金橋（0623）收報0.79元，跌10.23%；時富金融（0510）收報0.47元，跌9.62%。
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