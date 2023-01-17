moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌169點 成交減9% 北水轉流入 潤華掛牌跌25% 昇能升11%

美股休市，內地公布勝預期的數據後，港股跌幅一度收窄，但其後再度擴跌幅，午後更跌破早市低位，三大指數見1月12日後低，科指國指連跌兩日。在岸、離岸人民幣亦貶值，齊見1月11日後最弱。

恒指今早低開68點，高位升50點，低位跌329點，高低波幅380點。

恒指收市跌169點或0.78%，報21577點，大市成交金額1267億元，較上日減少9.98%，是1月3日1206.53億元成交後最少；國指跌36點或0.49%，報7314點。恒生科技指數收報4500點，跌0.14%。

藍籌股成交金額616.41億元，佔大市成交48.65%；科指成份股成交金額297.62億元，佔大市成交23.49%；國指成份股成交金額460.69億元，佔大市成交36.36%。

友邦（1299）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，55隻下跌，5隻無升跌。宏橋（1378）升2.49%，收報8.65元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.09%，收報69.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，16隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報8.03元，升3.88%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報37.5元，跌2.34%。

恒指曾下試10天線(21356.99點)。科指跌穿10天線(4507.8點)，20天線(4319.52點)升穿250天線(4306.94點)。

北水南下合計淨流入26.7億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入92.88億元人民幣，較上日減少41.37%，連續第10日流入，累計流入897.91億元。

午後消息股表現

雷諾和吉利（0175）據報尋求引入沙特阿美參股雙方合資公司。收報11.5元，跌1.88%。

今早及隔晚消息股表現

中遠海控（1919）斥55億人幣購中糧福臨門5.81%股份。收報7.87元，跌0.51%。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方在綫（1797）收報67.3元，升3.94%。新東方（9901）。創52周高，見34.7元，收報34.1元，升0.74%。

潤華生活服務（2455）上市，定價1.7元。收報1.26元，跌25.88%。

昇能（2459）上市，定價1.6元。收報1.78元，升11.25%。

Ryan Cohen據報購入阿里（9988）數億美元股份，並督促擴大回購。收報114.5元，升0.97%。

藥明生物（2269）大股東折讓3.9%減持1.3%，套現39.76億。收報69.4元，跌6.09%。

山水水泥（0691）盈警料去年盈利至少倒退七成。收報1.62元，升3.85%。

昭衍新藥（6127）盈喜，料去年多賺最多1倍。收報46.1元，跌2.33%。

東方航空（0670）去年12月客運運力投入跌33.5%。收報3.35元，跌1.47%。

建行（0939）出資80億人幣與萬科合作設住房租賃基金。收報5.05元，跌0.79%。

中海油服（2883）料今年資本性開支約93億元人民幣。收報9.92元，跌3.5%。

陳翊庭升任港交所（0388）聯席營運總監，伍潔鏇任上市主管。收報358.6元，跌1.32%。

南航（1055）去年12月客運運力投入跌25%。收報5.62元，跌1.23%。

特步（1368）料春節生意按年增兩成，冀今年全年收入可錄雙位數增長。收報10.02元，升9.51%。

破頂股表現

破頂股包括，名創優品（9896）創上市新高，見29元，收報28.05元，升0.54%；MOG（1942）創上市新高，見15.02元，收報15元，升83.6%；3D Medicines（1244）創上市新高，見57.05元，收報53.9元，跌0.46%；中教控股（0839）創52周高，見12.92元，收報12.36元，跌2.06%；新東方（9901）創52周高，見34.7元，收報34.1元，升0.74%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見18.78元，收報18.78元，升1.51%；華住集團（1179）創52周高，見38.5元，收報37.1元，跌1.46%；太古（0019）創52周高，見70.7元，收報70.45元，升1.15%；美圖公司（1357）創52周高，見2.07元，收報1.86元，跌1.59%；進智公交（0077）創52周高，見0.73元，收報0.73元，升4.29%；利基控股（0240）創52周高，見0.96元，收報0.95元，升1.06%；筆克遠東（0752）創52周高，見1.49元，收報1.44元，跌2.7%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括金禧國際（0091）低見0.04元，收報0.04元，跌37.5%；潤邁德醫療（2297）低見1.28元，收報1.33元，跌6.34%；子不語（2420）低見5.2元，收報5.2元，跌5.11%；康灃生物科技（6922）低見13.12元，收報13.2元，跌8.84%；山東博安生物（6955）低見15.24元，收報16.06元，跌0.25%；正味集團（2147）低見0.47元，收報0.47元，跌6%。

1隻股份創52周低，力高集團（1622）低見1.39元，收報1.48元，升2.07%。

異動股

上升異動股，包括，MOG（1942）創上市新高，見15.02元，收報15元，升83.6%；TOMO Holdings（6928）見52周低2.01元，收報2.7元，升34.33%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.124元，升21.57%；eprint（1884）收報0.65元，升20.37%；萬達酒店發展（0169）收報0.32元，升18.52%；強泰環保（1395）收報0.18元，升13.21%；昇能（2459）收報1.78元，升11.25%；順豐同城（9699）收報8.94元，升10.37%；中國醫療網絡（0383）收報0.057元，升9.62%；特步（1368）收報10.02元，升9.51%；同方泰德（1206）收報0.49元，升8.89%。

下跌異動股，包括，金禧國際（0091）創上市新低，見0.04元，收報0.04元，跌37.5%；潤華生活服務（2455）收報1.26元，跌25.88%；陸慶（8052）收報0.016元，跌15.79%；先聲藥業（2096）收報11.38元，跌15.07%；開拓藥業（9939）收報0.8元，跌14%；福晟（0627）收報0.013元，跌13.33%；佳民（8519）收報0.04元，跌13.04%；香港航天科技（1725）收報5.82元，跌10.74%；雲智匯科技（1037）收報0.26元，跌10.34%；中視金橋（0623）收報0.79元，跌10.23%；時富金融（0510）收報0.47元，跌9.62%。

 

其他報道

恒生推零售銀行界首個NFT錢包「HS3」

鄭志剛IG發布與Blackpink開心合照

livi推出銀聯二維碼 支持內地、日韓泰跨境支付

匯豐調查：近7 成企業計劃拓展大灣區業務

滬深三大指數全日個別發展 滬指跌0.1%

雷諾和吉利據報尋求引入沙特阿美參股雙方合資公司

紫光為降債務 擬將業務出售及上市

恒指半日跌219點 北水轉流入 新股潤華跌20% 昇能升17%

環聯推出全新信貸監察服務計劃

滬深三大指數半日個別發展 滬指跌0.25%

恒大據報向債權人提供兩套債務重組方案

中國去年人口少85萬人 近61年首現人口負增長

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日

騰訊回應退租朗科大廈：屬於辦公樓宇的正常調整

大眾中國 CEO：將在中國市場投放更多款電動車

內地去年GDP增3% 工業增加值、零售、固投均勝預期