該季度的經營虧損為250萬美元，去年同期為7.681億美元虧損。Non-GAAP經營利潤為1630萬美元，去年同期為7.371億美元虧損。股東應佔淨利潤為73.2萬美元，去年同期為9.365億美元虧損。

新東方首席執行官周成剛表示，截至第二季末，學校及學習中心的總數為708間。集團策略性專注於國內主要城市的商機，並積極利用現有的設施、人力資源和先進技術，為各城市剩餘的主要業務和新教育業務提供支持。新東方董事會執行主席俞敏洪表示，集團剩餘的主要業務在經歷幾年疫情打擊後開始呈現穩步復蘇的趨勢。他指在這財季，出國考試準備和出國諮詢業務分別按年增長約17%和14%。同時，集團教育新業務持續強勁增長，並在該財季錄得可觀的利潤。

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