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新東方在綫半年扭虧賺5.85億人幣 GMV錄48億元

新東方在綫（1797）公布截至去年11月底止中期績，期內淨總營收按年升263%至截20.8億元（人民幣，下同），中期盈利5.85億元，虧轉盈，每股盈利0.58元。

公司表示，於報告期間的快速增長乃由於新東方在綫從專注於線上教育，向自營產品及直播電商的戰略轉型取得重大進展。

期內直播電商業務的商品交易總額（GMV）為48億元，當中來自抖音的GMV佔絕大部分；抖音上關注人數3520萬元，抖音上已付訂單數量7020萬。

截至2022年11月底止半年，公司自營產品及直播電商分部總營收為17.66億元，其中自營產品的總營收超過10億元。新東方在線表示，一直致力於加強供應鏈管理體系，擴大產品類別，增加產品數量和SKU，尤其是自營產品。

於去年11月底，新東方在綫提供的自營產品達65種，包括不同口味的黑豬肉烤腸、五常大米、藍莓原漿及其他熱門產品。

公司表示，自2021年來拓展直播電商業務並成立了東方甄選，定位做一個專注於為客戶甄選優質產品的直播平台；一家以持續提供 「東方甄選」自營農產品為內核產品的優秀產品和科技公司。

至於大學教育分部，期內付費學生31.5萬人次，按年增14.5%；大學教育正式課程每名付費學生人次平均開支為1545元，按年升23.7%。

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