假期前夕，港股向上，恒指今早高開161點，曾收至升103點，其後升幅大，高位升252點，半日高低波幅150點。
恒指半日升217點或1%，報21868點，大市成交金額432億元；國指升107點或1.47%，報7420點。恒生科技指數收報4520點，升1.59%。
藍籌股成交金額130.65億元，佔大市成交30.24%；科指成份股成交金額117.55億元，佔大市成交27.21%；國指成份股成交金額174.14億元，佔大市成交40.31%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、農夫山泉（9633）、港鐵（0066）拖累大市。
藍籌63隻升，9隻下跌，4隻無升跌。中石油（0857）升4.38%，收報4.05元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌4.29%，收報131.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報130.5元，升4.32%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報199.4元，跌1.68%。
恒指高於10天線(21593.02點)。科指受制於10天線(4522.1點)。
北水休市。南水北上合計淨流入69.16億元人民幣，較上日減少26.37%，連續第13日流入，累計流入1108.36億元。
羚邦（2230）公布，《THE FIRST SLAM DUNK》首周票房衝破1800萬，開畫連續7天票房no.1，股價創52周高，見0.21元，收報0.188元，升22.08%。
維達（3331）最快今日公布業績。收報23.85元，升0.21%。
淮北綠金（2450）上市，定價1.91元。收報1.15元，跌39.79%。
山東黃金（1787）出資127.6億人民幣收購銀泰黃金逾兩成股權。收報15.62元，升3.44%。
中集車輛（1839）母公司中集增持1.341％股權，涉資1.4億元。收報5.1元，升3.24%。
電視廣播（0511）以名義代價收購翡翠東方21%投票權。收報3.86元，跌0.26%。
申萬宏源（6806）料去年盈利倒退最多72%至27億人幣。收報1.61元，跌1.23%。
丘鈦科技（1478）料去年度盈利最多按年跌80%。收報5元，跌0.79%。
惠理集團（0806）發盈警，料去年度見紅蝕約5.5億。收報3.38元，升0.3%。
電盈（0008）伙香港電訊（6823）推元宇宙遊戲，多個遊戲藍本涉ViuTV，節目膠戰劇情。電盈收報3.83元，升1.06%。香港電訊（6823）收報10.04元，升0.4%。
瑞信：料疫後濠賭股重新恢復盈利派息。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報10.52元，升2.14%；美高梅中國（2282）收報10.62元，升2.12%；澳博（0880）收報4.79元，升0.21%；永利澳門（1128）收報9.66元，升2.55%；銀河娛樂（0027）收報54.5元，升0.28%；金沙中國（1928）創52周高，見30.2元，收報29.9元，升0.5%。
吉利集團接手GEM洪橋集團（8137），成在港第二間上市公司。創52周高，見0.73元，收報0.7元，升16.67%。
渣打（2888）溫拓思：收購渣打需很多監管部門監管，實行困難。收報67.4元，升0.67%。
中石油（0857）料去年度淨利潤最多按年升68%。收報4.05元，升4.38%。
友和（2347）執董徐嘉穎向9名僱員轉讓股份，市值229萬元。收報0.91元，升3.41%。
開源控股（1215）貸款1.8億元人民幣予聯營未獲還款，展開追討。收報0.022元，跌4.35%。
中國電信（0728）去年12月5G套餐用戶淨增502萬戶。創52周高，見3.61元，收報3.57元，升3.18%。
恒發（0097）盈警料去年全年純利跌85%。收報0.28元，無升跌。
創維（0751）料全年盈利按年跌五成。收報5.28元，升1.15%。
中海油（0883）料去年度多賺近一倍。收報4.72元，升0.64%。
晨訊科技（2000）發盈警 ，料去年度持續經營業務虧損最多擴至5.5億元。收報0.3元，無升跌。
中國信達（1359）料全年盈利最多按年跌五成。收報1.16元，跌2.52%。
社保基金減持工行（1398），套現9億。收報4.72元，升0.64%。
舜宇（2382）等十多間內地蘋果供應商據報獲准印度拓展業務。收報105.4元，無升跌。
破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見71.35元，收報70.5元，升5.7%；名創優品（9896）創上市新高，見29.2元，收報29.15元，升5.81%；中教控股（0839）創52周高，見13.08元，收報12.84元，升2.23%；新東方（9901）創52周高，見36.85元，收報36.8元，升10.84%；金沙中國（1928）創52周高，見30.2元，收報29.9元，升0.5%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.1元，收報2.05元，升0.49%；威高股份（1066）創52周高，見14.2元，收報13.78元，升0.73%；太古（0019）創52周高，見72.3元，收報71.1元，升0.42%；太古地產（1972）創52周高，見22.5元，收報22.25元，升1.37%；中國電信（0728）創52周高，見3.61元，收報3.57元，升3.18%；中國聯通（0762）創52周高，見5.52元，收報5.51元，升3.38%。
2隻股份創上市新低，包括金禧國際（0091）低見0.037元，收報0.039元，跌2.5%；微創腦科學（2172）低見17.8元，收報18元，跌10.89%。
異動股
上升異動股，包括，羚邦集團（2230）創52周高，見0.21元，收報0.188元，升22.08%；寰宇娛樂（1046）收報0.35元，升16.67%；快餐帝國（1843）收報0.3元，升15.38%；惠生工程（2236）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升15.07%；新東方（9901）創52周高，見36.85元，收報36.8元，升10.84%；中國儒意（0136）收報2.3元，升10.58%；雄岸科技（1647）收報0.111元，升9.9%；IMAX（1970）收報10.2元，升9.68%；浪潮國際（0596）收報4.48元，升9.27%；達力環保（1790）收報0.6元，升9.09%。
下跌異動股，包括，淮北綠金（2450）收報1.15元，跌39.79%；時富金融（0510）收報0.4元，跌14.89%；偉俊集團控股（1013）收報0.042元，跌12.5%；微創腦科學（2172）創上市新低，見17.8元，收報18元，跌10.89%；澳洲成峰高教（1752）收報0.071元，跌7.79%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.123元，跌6.82%；康橋悅（2205）收報0.7元，跌6.67%；國際娛樂（1009）收報0.148元，跌6.33%；環球數碼（8271）收報0.093元，跌6.06%；瑞慈醫療（1526）收報0.5元，跌5.66%；興科蓉醫藥（6833）收報0.34元，跌5.56%。
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