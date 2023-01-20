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恒指收市升393點 重上二萬二關 全周升305點 連升第5周 淮北綠金潛水44%

美股隔晚借經濟前景憂慮而向下，不過亞洲市場未有延續跌勢，並反過來推高美期。港股於農曆新年假期前重上22000點關，並以接近全日高位收市，創近半年新高。油股、科技股、電訊股、內房推高大市，但另一方面，港元則貶值至7.8344元，是2022年11月15日7.837元後最弱，美匯、人民幣則維持近日橫行走勢。外資北上連續第13個交易日流入A股，創2020年以來最長連買。恒指、國指連升5周科指連升4周。

恒指今早高開161點，早段曾收窄至升103點，臨收市高位升400點，高低波幅297點。

恒指收市升393點或1.82%，報22044點，大市成交金額951億元，較上日增加2.74%；國指升170點或2.34%，報7483點。恒生科技指數收報4568點，升2.67%。

藍籌股成交金額346.75億元，佔大市成交36.46%；科指成份股成交金額276.84億元，佔大市成交29.11%；國指成份股成交金額423.02億元，佔大市成交44.48%。

騰訊（0700）、建行（0939）、京東（9618）貢獻恒指較多。創科實業（0669）、比亞迪（1211）、農夫山泉（9633）拖累大市。

藍籌68隻升，7隻下跌，1隻無升跌。百度 （9888）升4.88%，收報131.2元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌3.34%，收報133元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報168.1元，升4.93%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報22.05元，跌1.78%。

恒指續高於10天線(21610.66點)。科指重上10天線(4526.89點)。

北水休市。南水北上合計淨流入92.56億元人民幣，較上日減少1.46%，連續第13日流入，累計流入1131.76億元。

三大指數即市表現

恒指曾升最多1.85%，是1月9日後最大升幅，當日升幅為2.28%。今曾高見22051.77點，是2022年7月5日22198.51點後最高。今日收市報22044.65點，是2022年6月28日後收市新高，當日報22418.97點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2022年12月28日。

科指曾升最多2.87%，是1月9日後最大升幅，當日升幅為3.45%。今曾高見4577.66點，是1月16日4589.18點後最高。今日收市報4568.79點，是1月9日後收市新高，當日報4570.72點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2022年12月28日。

國指曾升最多2.49%，是1月5日後最大升幅，當日升幅為3.13%。今曾高見7494.53點，是2022年7月8日7641.53點後最高。今日收市報7483.58點，是2022年7月8日後收市新高，當日報7551.7點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2022年12月23日。

一周表現

恒指本周累升1.41%或305點，升幅是1月13日後最大，當時收市升幅為3.56%；恒指連升5周，對上一次連升5周，是2022年1月21日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升11.82%，其次為中海油（0883）及恒地（0012），分別升8.8%及6.65%。而表現最差的是康師傅（0322），累跌4.82%，其次為中升（0881）及東方海外（0316），分別跌4.72%及4.52%。

國指本周累升1.25%或92點，升幅是1月13日後最大，當時收市升幅為3.47%；國指連升5周，對上一次連升5周，是2020年1月3日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升11.82%，其次為中海油（0883）及安踏（2020），分別升8.8%及6.14%。而表現最差的是快手（1024），累跌5.78%，其次為中升（0881）及農夫山泉（9633），分別跌4.72%及4.45%。

科指本周累升0.31%或14點，升幅是1月13日後最大，當時收市升幅為2.79%；科指連升4周，對上一次連升4周，是2021年1月22日；本周表現最佳的是瑞聲（2018），累升21.2%，其次為舜宇（2382）及華虹半導體（1347），分別升11.82%及5.95%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌7.56%，其次為小鵬（9868）及萬國數據（9698），分別跌6.92%及6.37%。

午後消息股表現

SLAM DUNK首周票房衝破1800萬。羚邦集團（2230）創52周高，見0.21元，收報0.194元，升25.97%。

今早及隔晚消息股表現

維達（3331）最快今日公布業績。收報23.75元，跌0.21%。

淮北綠金（2450）上市，定價1.91元。收報1.06元，跌44.5%。

山東黃金（1787）出資127.6億人民幣收購銀泰黃金逾兩成股權。收報15.66元，升3.71%。

中集車輛（1839）母公司中集增持1.341％股權，涉資1.4億元。收報5.1元，升3.24%。

電視廣播（0511）以名義代價收購翡翠東方21%投票權。收報3.87元，無升跌。

申萬宏源（6806）料去年盈利倒退最多72%至27億人幣。收報1.62元，跌0.61%。

丘鈦科技（1478）料去年度盈利最多按年跌80%。收報5.02元，跌0.4%。

惠理集團（0806）發盈警，料去年度見紅蝕約5.5億。收報3.38元，升0.3%。

電盈（0008）伙香港電訊（6823）推元宇宙遊戲，多個遊戲藍本涉ViuTV，節目膠戰劇情。電盈收報3.86元，升1.85%。香港電訊（6823）收報10.1元，升1%。

瑞信：料疫後濠賭股重新恢復盈利派息。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）創52周高，見11.14元，收報11元，升6.8%；美高梅中國（2282）收報10.76元，升3.46%；澳博（0880）收報4.86元，升1.67%；永利澳門（1128）收報9.9元，升5.1%；銀河娛樂（0027）收報54.9元，升1.01%；金沙中國（1928）創52周高，見30.2元，收報30元，升0.84%。

吉利集團接手GEM洪橋集團（8137），成在港第二間上市公司。創52周高，見0.73元，收報0.72元，升20%。

渣打（2888）溫拓思：收購渣打需很多監管部門監管，實行困難。收報67.6元，升0.97%。

中石油（0857）料去年度淨利潤最多按年升68%。收報49.75元，升0.51%。

友和（2347）執董徐嘉穎向9名僱員轉讓股份，市值229萬元。收報0.91元，升3.41%。

開源控股（1215）貸款1.8億元人民幣予聯營未獲還款，展開追討。收報0.024元，升4.35%。

中國電信（0728）去年12月5G套餐用戶淨增502萬戶。創52周高，見3.74元，收報3.73元，升7.8%。

恒發（0097）盈警料去年全年純利跌85%。收報0.275元，跌1.79%。

創維（0751）料全年盈利按年跌五成。收報5.28元，升1.15%。

中海油（0883）料去年度多賺近一倍。收報49.75元，升0.51%。

晨訊科技（2000）發盈警 ，料去年度持續經營業務虧損最多擴至5.5億元。收報0.3元，無升跌。

中國信達（1359）料全年盈利最多按年跌五成。收報1.18元，跌0.84%。

社保基金減持工行（1398），套現9億。收報4.22元，升0.96%。

舜宇（2382）等十多間內地蘋果供應商據報獲准印度拓展業務。收報106.9元，升1.42%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創上市新高，見74.5元，收報73.7元，升10.49%；名創優品（9896）創上市新高，見29.2元，收報28.4元，升3.09%；中教控股（0839）創52周高，見13.3元，收報13.3元，升5.89%；新東方（9901）創52周高，見37.45元，收報37.4元，升12.65%；新濠國際發展（0200）創52周高，見11.14元，收報11元，升6.8%；金沙中國（1928）創52周高，見30.2元，收報30元，升0.84%；周生生（0116）創52周高，見12元，收報11.98元，升2.92%；莎莎國際（0178）創52周高，見2.14元，收報2.13元，升4.41%；三生製藥（1530）創52周高，見8.86元，收報8.86元，升1.96%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見19.1元，收報19.06元，升3.03%；威高股份（1066）創52周高，見14.2元，收報13.98元，升2.19%；華住集團（1179）創52周高，見38.55元，收報38.15元，升6.12%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括金禧國際（0091）低見0.037元，收報0.04元，無升跌；微創腦科學（2172）低見17.7元，收報17.92元，跌11.29%。

異動股

上升異動股，包括，英皇文化產業（0491）收報0.049元，升36.11%；惠生工程（2236）創52周高，見0.475元，收報0.475元，升30.14%；中國醫療網絡（0383）收報0.074元，升29.82%；羚邦集團（2230）創52周高，見0.21元，收報0.194元，升25.97%；萬華媒體（0426）收報0.12元，升21.21%；洪橋集團（8137）創52周高，見0.73元，收報0.72元，升20%；特海國際（9658）收報14.9元，升16.77%；米格國際（1247）收報0.66元，升15.79%；快餐帝國（1843）收報0.3元，升15.38%；熒德控股（8535）收報0.125元，升14.68%；IMAX（1970）收報10.56元，升13.55%。

下跌異動股，包括，淮北綠金（2450）收報1.06元，跌44.5%；偉俊集團控股（1013）收報0.042元，跌12.5%；易緯集團（3893）收報0.405元，跌11.96%；微創腦科學（2172）創上市新低，見17.7元，收報17.92元，跌11.29%；祥生控股（2599）收報0.355元，跌11.25%；克莉絲汀（1210）收報0.063元，跌8.7%；海亮國際（2336）收報0.165元，跌8.33%；大豐港（8310）收報0.093元，跌7.92%；WAC（8619）收報0.036元，跌7.69%；時富金融（0510）收報0.435元，跌7.45%；德商產投服務（2270）收報1.14元，跌7.32%。

 

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