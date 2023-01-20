國泰航空集團行政總裁林紹波表示，12 月份的旅遊需求顯著增長，尤其聖誕節是香港取消旅遊限制後的首個主要假期，然而12月的客運航班運力僅達疫情前水平約 32%，12月日均載客逾 2.58萬人次。林紹波又表示，顧客對短途休閒熱點的需求非常殷切，會繼續增加班次，月內恢復往來札幌、福岡、檳城和達卡的航班。截至去年年底，營運客運航班往來接近 60 個航點，較去年1 月份的 29 個增加一倍。

貨運方面，月內運載10.64萬公噸貨物，按年跌21％，較疫情前同期跌40％，月內的貨物收入噸千米數按年減少 22.6%，較疫情前同期跌 34%。運載率下跌 16.9 個百分點至67.3%。貨運力則按年減少 3.2%，較疫情前同期減35%。按 2022 年全年計，載貨量按年減 13.4%，運力減少19%，而貨物收入噸千米數則下跌 29.8%

林紹波表示，貨運方面，整體市場需求於 12 月份持續平穩，與第四季度的情況相若。上月貨物運載量較 11 月份微升 3%，而貨運運力則按月上升約 4%。整體而言，12 月份的貨運運力約為疫情前水平 65%。

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