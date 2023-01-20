國泰表示，旗下航空公司和附屬公司下半年業務較上半年顯著改善，但全年仍錄輕微虧損，虧損擴大主要由於聯屬公司錄得龐大虧損所致。

林紹波表示，樂見集團旗下航空公司及附屬公司在 2022 年下半年的營運和財務狀況持續得而改善。香港逐步放寬旅遊限制及檢疫要求，促使國泰 2022 年下半年達至整體經營正現金流。

展望2023年業務發展，林紹波表示，十分興奮能堅定地繼續向前邁進，重建國泰航空及香港國際航空樞紐的地位。然而，未來仍有不少挑戰，會以審慎及負責任的態度推進復常，保持早前目前，預計2023年底客運力可恢復至疫情前70％， 目標是2024年將客運力完全恢復至疫情前水平。

林紹波預計，1月份及農曆新年期間的需求將持續強勁，主要受出行的休閒旅遊需求帶動。自香港和內地恢復免檢疫通關後，將繼續在可行的情況下盡快增加更多的航班及航點。集團目標是於2月底每周運作逾100 對往返香港和內地 14 個城市的航班。

貨運方面，林紹波亦表示，喜見往返香港和內地的跨境貨車運輸限制得以放寬。然而，由於內地各地續受新冠疫情影響，亦適逢 1 月份的農曆新年，因此航空貨運市場於 2 月中旬前仍會面對挑戰。

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