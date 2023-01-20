moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

國泰發盈警 預告去年虧損64億至70億元 虧損按年擴大

國泰航空（0293）全年業務表現方面，截至12月底未經審核綜合管理賬目的初步審閱，預計集團將錄得綜合股東應佔虧損約64億至70億元，較2021年同期股東應佔虧損55億元擴大。

國泰表示，旗下航空公司和附屬公司下半年業務較上半年顯著改善，但全年仍錄輕微虧損，虧損擴大主要由於聯屬公司錄得龐大虧損所致。

林紹波表示，樂見集團旗下航空公司及附屬公司在 2022 年下半年的營運和財務狀況持續得而改善。香港逐步放寬旅遊限制及檢疫要求，促使國泰 2022 年下半年達至整體經營正現金流。

展望2023年業務發展，林紹波表示，十分興奮能堅定地繼續向前邁進，重建國泰航空及香港國際航空樞紐的地位。然而，未來仍有不少挑戰，會以審慎及負責任的態度推進復常，保持早前目前，預計2023年底客運力可恢復至疫情前70％， 目標是2024年將客運力完全恢復至疫情前水平。

林紹波預計，1月份及農曆新年期間的需求將持續強勁，主要受出行的休閒旅遊需求帶動。自香港和內地恢復免檢疫通關後，將繼續在可行的情況下盡快增加更多的航班及航點。集團目標是於2月底每周運作逾100 對往返香港和內地 14 個城市的航班。

貨運方面，林紹波亦表示，喜見往返香港和內地的跨境貨車運輸限制得以放寬。然而，由於內地各地續受新冠疫情影響，亦適逢 1 月份的農曆新年，因此航空貨運市場於 2 月中旬前仍會面對挑戰。

 

其他報道

中建材發盈警 料去年度少賺約五成

日荷擬最快1月底向華實施半導體設備禁令 中國：堅決維護自身正當利益

恒指收市升393點 重上二萬關 全周升305點 連升第5周 淮北綠金潛水44%

晶片荒緩解兼需求仍強 任天堂擬新財年增產Switch

滬深三大指數高收 滬指全周升逾2%

摩通、渣打獲批 可擁在華企業全部控制權

破產管理署：去年全年個人破產申請減少3.85%

股價曾颷逾1倍 松景科技：大股東今早出售兩成股權

SLAM DUNK首周票房衝破1800萬 羚邦股價創52周高

恒指半日升217點 科指升1.5% 淮北綠金市跌39% 羚邦升22%

歐盟敦促TikTok遵守內容規定 否則可能會被禁