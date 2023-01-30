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小鵬汽車委長城汽車老臣子為總裁

小鵬汽車（9868）公布委任王鳳英為總裁，即日起生效。王鳳英為長城汽車（2333）老臣子，於1991至2022年間擔任長汽多項職務，包括2016年3月至2022年3月期間擔任長汽副董事長。

王鳳英又於2001年6月至2022年3月擔任長汽執行董事及於2002年11月至2022年7月擔任總經理。

小鵬今日跌1.99%，報39.5元，成交額9.37億元。

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