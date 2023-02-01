畢馬威中國資産管理業亞太區主管合夥人廖潤邦指出：「隨著防疫措 施已基本取消，行業的活動正逐步復蘇， 香港的資産管理公司亦正準備抓住區內的機遇。」

中國內地私募股權市場的美元交易在2022年顯著放緩， 但隨著基金經理計劃動用一直以來積累的待投資資金， 有關情况在未來一年有望發生變化。

不過報告亦指出，今年也存在不同的挑戰和競爭。 雖然香港推出了多項激勵措施以推動資産管理行業的發展， 但畢馬威中國希望政府可成立一個專責小組來評估有關舉措， 以確保香港能夠保持競爭力並抓緊未來的機遇。 香港必須不斷完善和推廣其一系列的行業激勵措施， 以應對日益激烈的競爭形勢，鞏固作為資産管理中心的地位。

報告指出，本港當局制定了一系列稅務優惠措施以顯示對資産管理行業的支持， 但有關措施需要進一步完善才能充分發揮潜力。

香港必須更新基金免稅規則， 以便為基金經理繼續以香港作為基金的註冊地及投資平台提供一定的 確定性。如果香港要在稅務安排方面繼續保持競爭力， 並繼續成為亞洲領先的資産管理樞紐，有關措施必不可少。

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