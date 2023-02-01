文章日期：2023年2月1日 12:23
紛美包裝（0468）公布，集團最大股東JSH Venture向山東新巨豐轉讓全數紛美股份，即約3.77億股或28.22%股份，總作價9.99億元，每股作價2.65元，較停牌前高22.7%。
根據公告，擬出售事項須待山東新巨豐股東及中國機關批准後，方告作實。山東新巨豐為紛美五大客戶之一，目前未持有紛美股份。
紛美包裝自本周一（1月30日）起停牌，停牌前報2.16元，午後復牌。
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