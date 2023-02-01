今晚美國聯邦儲備局，將會公布議息結果，美國納斯達克指數走勢反覆靠穩。從技術走勢上分析，納斯達克指數期貨必須要升破250天移動平均線之上，我們才能確認升勢重現，否則後市仍然都處於上落市階段。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。