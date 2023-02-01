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澳門上月博彩收入按月增2.3倍 賭股午後升幅擴大

澳門博彩監察協調局中午公布，澳門1月博彩毛收入115.8億澳門元，按月大升2.3倍；按年則上升82.5%。瑞信早前預測澳門1月賭收介乎90億至110億澳門元。