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【有片：投資王道】王弼: 小心美股議息後趁好消息出貨

今晚美國聯儲局議息，巿場普遍預期只會加息0.25厘，香港奧國經濟學院院長王弼認為，過去一個月投行已率先唱好美國最後一次加息，甚至下半年會重啟QE，美股已預先炒起，小心會趁「好消息」出貨，美股會開始調整。