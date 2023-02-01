今晚美國聯儲局議息，巿場普遍預期只會加息0.25厘，香港奧國經濟學院院長王弼認為，過去一個月投行已率先唱好美國最後一次加息，甚至下半年會重啟QE，美股已預先炒起，小心會趁「好消息」出貨，美股會開始調整。