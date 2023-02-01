文章日期：2023年2月1日 15:22
日本銀行野村公布財年第三季業績，截至去年12月底三個月止，純利錄得669億日圓（約40.3億港元），按年升11%，但主因是出售野村研究所部分股份，涉資280億日圓（約16.8億港元），使帳面盈利改善。
據野村業績，旗下負責貿易和投行業務的批發部門錄得稅前虧損19億日圓，去年同期錄得盈利408億日元。野村早前據報裁員，主要向投資業務員工開刀，倫敦便有一成或30名投行職員遭裁撤。
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