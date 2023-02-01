據野村業績，旗下負責貿易和投行業務的批發部門錄得稅前虧損19億日圓，去年同期錄得盈利408億日元。野村早前據報裁員，主要向投資業務員工開刀，倫敦便有一成或30名投行職員遭裁撤。

其他報道

FTX去年底持現金14億美元 較11月增近2億

澳門上月博彩收入按月增2.3倍 賭股午後升幅擴大

【有片：埋身擊】聯儲局今公布議息結果 觀望納指能否升穿250天線

醫渡科技大執位 丈夫代妻接任CEO

紛美包裝大股東擬悉售股份作價約10億 午後復牌

恒指半日升60點 電動車股造好比亞迪漲逾半成

滬深三大指數半日向上 深成指一度失守12000點

港元拆息全線向下 一個月HIBOR連跌8日

據報日本擬放寬中國旅客入境防疫管控

畢馬威：受惠中國重新開放 本港資管及私募今年看俏

英特爾據報中層以上減薪 CEO削25%

上月財新中國製造業PMI回升至49.2 仍遜預期

美國家品店Bed Bath & Beyond擬申請破產保護

美國最新「惡名市場」名單 微信及淘寶再度上榜

滬深三大指數高開 人行淨投放2920億人幣

恒指高開78點 ATM齊升1%

PayPal擬裁員約2000人或7%

羚邦旗下公司獲委任《小王子》日本獨家總代理

君實生物與華海藥業簽新冠口服藥生產及供貨委託協議

寶尊電商今日起經營Gap中港澳業務

美股三大指數齊升 道指彈368點