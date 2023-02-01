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野村第三季帳面賺40億港元 主因售附屬公司股份

日本銀行野村公布財年第三季業績，截至去年12月底三個月止，純利錄得669億日圓（約40.3億港元），按年升11%，但主因是出售野村研究所部分股份，涉資280億日圓（約16.8億港元），使帳面盈利改善。