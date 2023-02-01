參與回購交易的本地銀行，則需與澳門金管局及澳門中央證券託管結算一人有限公司（MCSD）簽訂債券回購業務的三方協議，並透過債券市場的交易平台，或透過電話和電郵進行交易。其相信，債券回購業務將可便利業界優化流動資金的管理，並可鼓勵業界參與債券市場的投融資活動。

為維持澳門貨幣及金融體系穩定，澳門金管局利用各項工具在每個交易日進行澳門元貨幣市場操作，包括向本地金融機構發行澳門元金融票據，提供即日和隔夜的金融票據回購交易，並透過與本地銀行的掉幣合約調節市場的流動資金水平。

該局指，綜觀全球，債券回購業務已成為各個國家和地區央行機構公開市場操作的主要工具，更是構建完整債券市場生態圈不可或缺的一環。去年12月，在中央政府的支持下，該局與中國人民銀行續簽了300億元人民幣的《貨幣互換協議》，為澳門的離岸人民幣市場提供流動性備用支持。其在未來將持續優化澳門金融市場軟硬基建及相關配套措施，在確保貨幣及金融體系穩定的同時，為債券市場等現代金融重點業務，創造更有利的發展條件。

其他報道

恒指升229點重上兩萬關 百度勁升逾9%冠藍籌

中國商務部公布管理辦法 稱須壯大老字號

大灣區航空推兩程來回組合機票組合 3000元可來回東京台北兩目的地

野村第三季帳面賺40億港元 主因售附屬公司股份

FTX去年底持現金14億美元 較11月增近2億

澳門上月博彩收入按月增2.3倍 賭股午後升幅擴大

【有片：埋身擊】聯儲局今公布議息結果 觀望納指能否升穿250天線

醫渡科技大執位 丈夫代妻接任CEO

紛美包裝大股東擬悉售股份作價約10億 午後復牌

恒指半日升60點 電動車股造好比亞迪漲逾半成

滬深三大指數半日向上 深成指一度失守12000點

港元拆息全線向下 一個月HIBOR連跌8日

據報日本擬放寬中國旅客入境防疫管控

畢馬威：受惠中國重新開放 本港資管及私募今年看俏

英特爾據報中層以上減薪 CEO削25%

上月財新中國製造業PMI回升至49.2 仍遜預期

美國家品店Bed Bath & Beyond擬申請破產保護

美國最新「惡名市場」名單 微信及淘寶再度上榜

滬深三大指數高開 人行淨投放2920億人幣

恒指高開78點 ATM齊升1%

PayPal擬裁員約2000人或7%

羚邦旗下公司獲委任《小王子》日本獨家總代理