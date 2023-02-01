澳門金融管理局宣布，今日起推出債券回購業務，當地銀行可利用該流動資金管理工具，應付可能出現的短期資金需求。此舉為現行金融票據回購交易的基礎上的另一舉措，用作優化本地貨幣市場流動資金管理安排。債券回購業務將以在澳門發行的國債、地方債和政策性銀行債等優質債券作為回購標的，向本地銀行提供澳門元和人民幣的流動資金。
參與回購交易的本地銀行，則需與澳門金管局及澳門中央證券託管結算一人有限公司（MCSD）簽訂債券回購業務的三方協議，並透過債券市場的交易平台，或透過電話和電郵進行交易。其相信，債券回購業務將可便利業界優化流動資金的管理，並可鼓勵業界參與債券市場的投融資活動。
為維持澳門貨幣及金融體系穩定，澳門金管局利用各項工具在每個交易日進行澳門元貨幣市場操作，包括向本地金融機構發行澳門元金融票據，提供即日和隔夜的金融票據回購交易，並透過與本地銀行的掉幣合約調節市場的流動資金水平。
該局指，綜觀全球，債券回購業務已成為各個國家和地區央行機構公開市場操作的主要工具，更是構建完整債券市場生態圈不可或缺的一環。去年12月，在中央政府的支持下，該局與中國人民銀行續簽了300億元人民幣的《貨幣互換協議》，為澳門的離岸人民幣市場提供流動性備用支持。其在未來將持續優化澳門金融市場軟硬基建及相關配套措施，在確保貨幣及金融體系穩定的同時，為債券市場等現代金融重點業務，創造更有利的發展條件。
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