政府統計處公布，2022年全年實質GDP（本地生產總值）按年跌3.5%；去年第四季實質GDP按年跌4.2%，較第三季跌幅4.6%改善，下跌主因是季內對外貿易表現持續疲弱。
去年第四季本地貨品出口總額情況跌幅加劇，按年瀉24.8%，第三季按年跌15.8%。貨品進口去年第四季按年實質跌22.8%，同樣較第三季跌幅16.4%惡化。全年計，去年貨品出口總額按年實質跌13.9%，進口總額按年跌13.1%。
按本地生產總值各類計，私人消費開支去年第四季按年實質升1.7%，同年第三季錄得跌幅0.4%。去年全年私人消費開支按年實質跌1.1%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼去年第三季升5.3%後，第四季按年實質升9.1%，全年按年實質升8.1%。
政府發言人表示，香港經濟去年第四季繼續明顯按年收縮。貨物出口跌幅擴大，不過私人消費回復增長。發言人指，2021年GDP增6.4%，去年縮3.5%，主因是外圍環境急劇惡化，跨境陸路貨運受阻，整體貨物出口大跌，加上本地需求減弱，包括本地第五波疫情及金融狀況收緊等。
發言人預期，香港經濟將在今年復甦，雖然先進經濟體增長放緩，但預期內地經濟會加快增長，以及跨境貨運限制放寬，應可提供一些支持，另預計入境旅遊會強勁反彈，支持服務輸出的復蘇，社會從疫情中復常，亦可提振今年私人消費。
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