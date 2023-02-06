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PayMe：三成六消費者曾因無帶現金或卡而放棄消費

匯豐旗下電子錢包PayMe去年12月底進行調查，以網上問卷形式訪問過千名本地消費者日常購物支付的習慣。被問到購物時的困擾，53%受訪者指收銀處「大排長龍」最令人煩惱，而「商店只收取現金」和「忘記攜帶優惠券／優惠券已過期」則分別排名第二（21%）和第三（15%）。

調查發現，有36%受訪者稱，過去一年曾經因忘記攜帶現金或信用卡而放棄消費，所涉及的平均購物合共2183元。而每10位Z世代受訪者（18至24歲）當中，便有1位擁有5次或以上的上述經歷。在電子支付的習慣方面，分別有逾五成（54%）的受訪者認為，「方便性」和「優惠折扣」是他們使用電子錢包的主要原因，而「避免接觸現金」（39%）則緊隨其後。

PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，該行今年利市賀年活動，已經向用戶派出近50萬優惠券。PayMe今年將繼續提升功能，致力吸引更多消費者起步使用電子支付，積極構建全面涵蓋食、買、玩的消費圈。

去年10月派發的消費券將於本月底屆使用期限，電子錢包出招力谷開戶。PayMe宣布推出開戶獎賞活動。由即日起至2月15日，市民下載應用程式並成功開戶，可獲得50元電子優惠券一張，於接受PayMe付款的商店消費滿50元或以上時自動使用。

 

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