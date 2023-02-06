中銀指，有八成受訪者計劃在通關後到大灣區旅遊及探親，不少受訪者亦有意開立內地銀行的賬戶作日常支付及消費之用。在仍未持有內地銀行賬戶或未曾使用過內地支付平台而有意開立內地賬戶的受訪者中，58%傾向先行在香港以遙距方式見證開立內地銀行賬戶。

調查同時顯示，有46%的受訪者考慮於大灣區內地城市置業，作為渡假或退休養老之用，其中選擇於深圳置業的最多，其次是廣州及中山。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，隨著內地及香港全面通關，香港居民到大灣區內地城市旅遊、工作或升學等逐步回復正常，有助推動日常支付、理財及置業等需求。

她指，中銀香港將持續與內地母行中國銀行（3988）緊密合作，為大灣區居民提供全面便捷的跨境金融服務體驗。該行設有在港申請開立內地中行賬戶服務，以便綁定內地主流手機電子支付應用程式，方便隨時進行充值，滿足其於大灣區日常消費、繳付賬單或網購等需要。

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