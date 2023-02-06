文章日期：2023年2月6日 15:05
滬深三大指數低收。滬指連跌2個交易日，最低見3226點，收報3238點，跌24點或0.76%，成交額3491億元人民幣（下同）。
深證成指連跌3個交易日，最低見11841點，收報11912點，跌141點或1.18%，成交額5256億元，兩市合共成交額8747億元。
創板指連跌3個交易日，收報2544點，跌36點或1.4%。
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