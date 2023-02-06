渣打發表報告，將香港今年經濟增長預期，由2.4%上調至3.2%，明年增長預期亦由2.5%上修至3.6%，反映近期香港和中國內地新冠疫症防控政策快速轉向，內地取消出行限制，以及首波疫情快速過峰，加強內地經濟更強勁復蘇的期望。不過渣打預期，香港經濟增長會較集中在下半年，首季經濟受內地訪客來港較預期低、旅遊零售業補充人手需時等因素，料首季按年增長為0.6%，較早前預期的1.1%下調。
渣打將第三和第四季增長預期上調至高達5.2%和5.8%。該行認為內地零售需求會在下半年更為強勁，發達經濟體在上半年衰退後會恢復增長，而去年第四季經濟增長差過預期，基數效應助推今年第四季增長表現，因此較看好香港下半年經濟表現。
近期港元拆息較快下降，減少本港銀行上調最優惠利率在本月加息的壓力。渣打指去年底年結需求完結，加上聯儲局加息預期減弱，認為港元拆息已經見頂，不過受限銀行體系總結餘很快會再次流出，因此該行只小幅下調拆息預期，料至今年中1個月和3個月拆息預期，下降至2.2厘和3.8厘，今年底則預期回落至1.9厘和3厘。
港匯方面，渣打預期至下半年聯儲局開始減息前，港匯仍會處於7.8以上水平。今年上半年美國很可能維持加息，抵銷投資港股的資金流入，港美息差難以為港元帶來持續支持。
雖然拆息預期下調，不過渣打續預期本港樓價表現弱於大市，雖然內地投資客回歸，有助緩解樓市預期需求下降和利率上升的消息，不過渣打認為目前樓價持續上升仍言之過早，樓價和成交回穩減低政府減辣的逼切性，去年市况不佳地產商減少供應後，今年可能在樓市活動回升時開始減少庫存，從而限制今年樓價升幅。
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