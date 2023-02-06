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證監會：虛擬資產諮詢文件最快於本月底公開

證監會行政總裁梁鳳儀出席立法會財經事務委員會會議後表示，虛擬資產諮詢文件就交易守則最快於本月底公開。指引包括對於托管、網絡以及反洗錢要求。絕大部分與現有證券及期貨領牌機構要求相同，例如分隔資產、不允許有孖展借貸、避免角色衝突等。

對於諮詢散戶條件，梁鳳儀指將要求交易平台成立小組，訂立對於哪些虛擬資產可掛牌買賣，如市值較高、主流的虛擬資產等，減少不安全代幣及欺詐，務求散戶在穩健的情況下交易。對散戶在銷售知識方面亦有所要求，平台亦需在了解客戶方面著手。

在發展互聯互通方面，梁鳳儀指，證監會正增加合資格股票，包括外國企業納入南向通，以及A股公司加入北向通，有8成成交的股票已納入南北通向，具體將於第一季度落實。她又指出，互換通為投資者提供更多衍生工具作對沖，期望於未來一兩個月出台。

至於人民幣櫃枱交易，證監會則與中證監及相關的基礎設施仍在討論當中。梁鳳儀稱，當局正在研究南向通如何可使用人民幣交易，節省成本，惟過程需調整市場設施，亦需要時間。在跨境理財通方面，證監會已與金管局推進一年，並會繼續與中證監、人行及外管局商討，以及理順程序。

 

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