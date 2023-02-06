恒生發表一項調查顯示，接近70%受訪者認為香港未來5年的投資前景為良好或平穩。在投資策略方面，84%受訪者表示有興趣透過理財產品、基金或人壽保險增加被動收入。惟現時擁有被動收入的受訪者僅半數，當中被動收入的主要來源依次序為股票派息、銀行高息存款或定期存款。
調查發現，縱然60%受訪者表示有興趣於投資組合中加入人壽保險產品，認同其或可增值財富和平衡投資風險，但實際上較少受訪者選擇以人壽保險派發紅利或固定派息基金製造被動收入。特別是沒有被動收入的受訪者表示，其面對的主要原因是不懂如何獲得被動收入、沒有足夠資金購買物業或可提供被動收入的理財產品，或不懂如何選擇合適的理財產品。
調查亦顯示，64%受訪者有興趣於投資組合中加入基金，認同基金投資或可以擴闊投資組合及涵蓋更多類型的產品（包括不同市場和板塊），可見市場對靈活以及環球的投資產品有一定需求。
調查為上月透過網上問卷訪問了500位30歲或以上的香港人，了解他們的投資需要。
恒生推出「聚息通」人壽保險計劃，為一項提供資金流動性和儲蓄潛力的人壽保險計劃，每年非保證入息高達5%，客戶毋須驗身亦可享有醫療預支保障和意外身故保障。
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