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at.home伙拍livi bank推限時優惠 開戶消費滿1000元回贈1000元

歐化傢俬旗下品牌at.home伙拍虛擬銀行livi bank推出限時優惠，推廣期內新客戶成功申請liviSave戶口及 livi PayLater Mastercard®並於at.home消費滿1,000元，可賺1,000元現金回贈。

at.home與livi bank合作， 客戶於2023年3月31日或之前，用at.home邀請碼1000#livi開立livi save戶口及成功申請livi PayLater Mastercard®，先賺100元迎新獎賞。推廣期內於at.home門市以livi PayLater Mastercard®單一消費滿1,000元，再享900元現金回贈，連同100元迎新獎賞，合共可賺1,000元現金回贈。

此外，客戶於優惠期內在at.home門市以livi PayLater Mastercard®簽賬，可享多項額外優惠。消費滿100元或以上，可享6個月免息分期，於指定商戶進行合資格消費，可享8%現金回贈，每用戶每月最高可獲100元現金回贈。

 

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