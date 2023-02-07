歐化傢俬旗下品牌at.home伙拍虛擬銀行livi bank推出限時優惠，推廣期內新客戶成功申請liviSave戶口及 livi PayLater Mastercard®並於at.home消費滿1,000元，可賺1,000元現金回贈。
at.home與livi bank合作， 客戶於2023年3月31日或之前，用at.home邀請碼【1000#livi】開立livi save戶口及成功申請livi PayLater Mastercard®，先賺100元迎新獎賞。推廣期內於at.home門市以livi PayLater Mastercard®單一
筆消費滿1,000元，再享900元現金回贈，連同100元迎新獎賞，合共可賺1,000元現金回贈。
此外，客戶於優惠期內在at.home門市以livi PayLater Mastercard®簽賬，可享多項額外優惠。消費滿100元或以上，可享6個月免息分期，於指定商戶進行合資格消費，可享8%現金回贈，每用戶每月最高可獲100元現金回贈。
其他報道
人保壽險據報要求全員背誦董事長羅熹「金句」 官媒：切莫讓企業文化跑偏
迎戰ChatGPT Google CEO要求所有員工參與測試AI聊天機械人Bard
百度曾漲13% 確認推出類似ChatGPT產品 名為「文心一言」
道指跌34點 連跌3日 觀望鮑威爾言論 美2年10年期債息擴闊至近兩個月最闊