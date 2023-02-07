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此外，客戶於優惠期內在at.home門市以livi PayLater Mastercard®簽賬，可享多項額外優惠。消費滿100元或以上，可享6個月免息分期，於指定商戶進行合資格消費，可享8%現金回贈，每用戶每月最高可獲100元現金回贈。

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