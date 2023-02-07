德勤中國税務合夥人戚維之表示，德勤提出針對個人的建議寛減年度100%薪俸稅和個人入息稅，上限為2萬元；居所貸款利息最高扣除額增至每年15萬元，加幅約為50%，年期維持20個課稅年度，就香港永久性居民購買首置單位成為自住居所而付出的印花稅提供一次性的印花稅扣除（可在納人報稅表扣除，並以20萬元為上限。德勤中國稅務合夥人尹佩儀又表示，有關稅務寬減和紓緩措施不會對樓市造成很大的影響。

德勤又提出向合資格人士派發5000元電子消費券。尹佩儀表示，派消費券能加快疫情後的經濟恢復，以過去兩次消費券經驗，政策不單是政府支出，消費者和商家亦會加碼。她亦相信，5000元金額適合，和隨著經濟在2024年更好轉，派消費券不會長遠實行。

尹佩儀表示，估計2023/2024年度財政盈餘523億元，儘管稅收減少、保持派錢等因素會令政府收入減少，但隨著今年通關，旅遊業重開，防疫開支大減和賣地數按年增加，料今年政府收入會增加。

德勤又提出多項維護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位，﻿對基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免，有望提升投資債券市場對基金和單一家族辦公室的吸引力。再者，明確允許使用 Fund of One 結構的養老基金和捐贈基金有資格獲得統一基金豁免制度下的稅務豁免，以吸引更多養老基金及捐贈基金通過香港管理其資產。

此外，向成立於香港的基金管理公司及單一家族辦公室，在附合某些條件下，提供稅務優惠（如利得稅稅率減半至8.25%)。最後，是回調股票印花稅至0.1%，以吸引更多在海外上市的公司來港作第二上市。

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