任今屆投資者關係獎項評審團主席的香港恒生大學何善衡博士銀行學及金融學系教授暨ESG研究中心主任鄭子云表示，現時亞洲地區包括中國和香港在發展ESG仍處較早階段，尚未成熟，惟相信已在進步中。不少公司認為發展ESG難以獲取盈利，因而不願意投入資源。加入本港的教育和宣傳較少，在ESG方面的認知仍不足，亦沒有資源配套。他認為，成功執行的公司是視ESG為重要的風險管理渠道，同時可減少股價的波動。

陳綺華指，近年證監會及港交所推出ESG指引，推動ESG發展。惟較小的公司資源有限，令其發展ESG有所障礙。她認為，ESG與可持續性發展掛鉤，直接影響公司未來表現，而投資者則關注上市公司的未來發展。早前推出的綠債是與商業元素配套的其中例子，可成為公司發展ESG的誘因。

2023年第九屆香港投資者關係大獎共有15項獎項組別，以表揚奉行優良投資者關係守則的人士及企業。ESG相關的獎項亦於2020年起加入香港投資關係獎項類別。其中12個獎項組別將透過公開提名及投票產生，其餘3個獎項則由評審團選出。得獎名單將於2023年6月在香港舉行的頒獎典禮上公布。

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