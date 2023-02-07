據內媒《大河財立方》報導，河南省住房和城鄉建設工作會議2月7日在鄭州召開，會上通報了2023年重點工作。會議明確，今年將進一步規範尹商品房預售資金監管，逐步提高預售門檻，以鄭州、開封為試點，積極探索預售制度改革和現房銷售。
報導指，將推動房地產企業做強一批、整合一批、轉型一批、出清一批，支持房地產企業向商業、文化、旅遊、物業管理、住房體檢、住房養老等延伸，由開發商向城市綜合服務運營商轉型。探索建立人房地錢聯動機制。鄭州市要開展長租房試點，培育市場主體，增加租賃住房供應，滿足新市民、青年人住房需求。
此外，在保交樓、化風險方面，會議上提出，圍繞第一批專項借款項目10月底前全部建成交付、第二批年底前交付50%目標，發揮「一樓一策一專班一銀行」機制作用，以周保月、以月保季、以季保年，確保按時間節點完成目標任務。
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