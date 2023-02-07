中國燃氣（0384）計劃分拆增值服務在港上市，執行董事及常務副總裁朱偉偉表示，現時增值服務佔中燃的息稅前利潤（EBIT）約28%，即近三分一，如果把增值服務及燃氣主業務放在一起上市，由於兩者的業務性質不一樣，難以體現增值服務價值，分拆有助業務釋放價值，期望於今年第四季至明年首季上市。
外電早前報道，中燃氣正考慮將增值服務分拆以籌集5至8億美元。朱偉偉指出，中燃氣旗下增值業務已經商業化，對比燃氣主業務不受內地政府監管，定價市場化，相信獨立分拆後，增值業務估值可高於主業務。
朱偉偉表示，隨著內地開關，工業及商業活動將更加活躍，市場環境有望明顯改善，對今年燃氣需求感到樂觀，料售氣量會由去年高單位數回復至雙位數增長。中燃氣副總裁李雲濤表示，近年投資界更關注集團現金流表現，截至去年9月底止的上半財年已成功轉正，料主業務加快增長及控制成本之下，進一步改善現金流表現。
其他報道
投資者關係大獎接受公眾提名 協會主席：行業較以往更專注ESG
德勤料政府2023/24年財政盈餘523億元 建議今年派5000元消費券
at.home伙拍livi bank推限時優惠 開戶消費滿1000元回贈1000元
恒指半日升177點 科指升1.8%曾升穿20天線 百度升14% 北水轉流出
人保壽險據報要求全員背誦董事長羅熹「金句」 官媒：切莫讓企業文化跑偏
迎戰ChatGPT Google CEO要求所有員工參與測試AI聊天機械人Bard
百度曾漲13% 確認推出類似ChatGPT產品 名為「文心一言」