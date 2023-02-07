外電早前報道，中燃氣正考慮將增值服務分拆以籌集5至8億美元。朱偉偉指出，中燃氣旗下增值業務已經商業化，對比燃氣主業務不受內地政府監管，定價市場化，相信獨立分拆後，增值業務估值可高於主業務。

朱偉偉表示，隨著內地開關，工業及商業活動將更加活躍，市場環境有望明顯改善，對今年燃氣需求感到樂觀，料售氣量會由去年高單位數回復至雙位數增長。中燃氣副總裁李雲濤表示，近年投資界更關注集團現金流表現，截至去年9月底止的上半財年已成功轉正，料主業務加快增長及控制成本之下，進一步改善現金流表現。

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