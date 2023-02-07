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中燃氣：分拆增值服務可釋放價值 料今年銷氣量可達雙位數增長

中國燃氣（0384）計劃分拆增值服務在港上市，執行董事及常務副總裁朱偉偉表示，現時增值服務佔中燃的息稅前利潤（EBIT）約28%，即近三分一，如果把增值服務及燃氣主業務放在一起上市，由於兩者的業務性質不一樣，難以體現增值服務價值，分拆有助業務釋放價值，期望於今年第四季至明年首季上市。

外電早前報道，中燃氣正考慮將增值服務分拆以籌集5至8億美元。朱偉偉指出，中燃氣旗下增值業務已經商業化，對比燃氣主業務不受內地政府監管，定價市場化，相信獨立分拆後，增值業務估值可高於主業務。

朱偉偉表示，隨著內地開關，工業及商業活動將更加活躍，市場環境有望明顯改善，對今年燃氣需求感到樂觀，料售氣量會由去年高單位數回復至雙位數增長。中燃氣副總裁李雲濤表示，近年投資界更關注集團現金流表現，截至去年9月底止的上半財年已成功轉正，料主業務加快增長及控制成本之下，進一步改善現金流表現。

 

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