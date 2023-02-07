截至1月31日，GUM強積金綜合指數升逾14點 (+6.4%)，報232點。1月份三大主要指數連續三個月上升，股票基金指數大升約25點 (+8.6%)，報316點；混合資產基金指數升約13點 (+6.4%)，報228點；固定收益基金指數升1點 (+1.3%)，報123點。2023年1月強積金每人平均回報14709港元。

1月份強積金各類回報表現理想，單月回報已收復去年全年負回報逾四成；GUM 策略及分析師雲天輝指出：「強積金回報表現自去年11月起開始反彈，綜合指數至今共回升近18％，隨著中港全面通關，消費氣氛將持續改善；美國通脹持續降溫及加息步伐有望放緩，將令消費需求復甦，GUM 對第一季強積金回報表現偏向樂觀，建議強積金成員審慎選擇計劃，以獲取較佳回報。」

GUM認為一月份強積金表現亮麗，回報已達6%，已達到合理長期的年平均回報5-7%。如果成員臨近退休，可以考慮鎖定部分利潤並降低風險部位。若果成員風險承受能力許可，應該小心選擇資產類別和基金並繼續「尋寶」，去捕捉市場風險偏好改善帶來的投資機會。GUM重申，2023 年雙位數回彈有望。

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