但麥樸思認為，撼動印度最大企業集團之一的欺詐指控，不會對更廣泛的印度市場產生連鎖反應。

阿達尼集團的業務橫跨港口、機場、採礦、水泥、電力等領域。麥樸思指：「當你有一個非常大的債務堆積，並試圖賺錢來償還債務時，政治風險變得至關重要。也許一些政治事件會讓你無法償還債務。」

麥樸思罕指，隨著對阿達尼公司的審查繼續進行，印度政府和向阿達尼提供貸款的大銀行現在將面臨問題。但他補充，「印度有很多出色的公司，它們擁有出色的公司治理，在市場上的表現確實非常好。所以我們必須把阿達尼作為特殊案例。」

此前，興登堡研究發表沽空報告，指控阿達尼集團操縱市場和會計欺詐，利用設在避稅天堂的空殼企業抬高收入及股價。阿達尼之後發布長達413頁的回應，斥沽空報告毫無根據，不只是對阿達尼集團作出攻擊，也是攻擊印度，強調興登堡研究提出的大部分問題已公開披露。興登堡則反駁指對方始終未具體回應關鍵指控，並試圖以民族主義混淆視聽，將該集團的迅速崛起與印度本身的成就混為一談。

其他報道

eBay裁員約500人 約佔員工總數4%

Zoom將裁員15% CEO袁征減薪兼放棄獎金

Meta據報要求管理人員加大產出 否則須離職

大摩上調目標 料本港樓價升10% 將出現更強勁復蘇

新冠藥獲納入醫保 君實生物跌2%

恒指低開14點 科指跌0.4% 50天線升穿250天線

百勝中國全年少賺55% 派息增至0.13美元 第四季同店銷售好過預期

基石藥業折讓8.8%配股 籌3.8億

港股ADR跌6點 夜期低水143點 美期跌亞股個別發展

鮑威爾稱需進一步加息 或不得不採取更多行動

鮑威爾重申繼續加息 美債息倒掛收窄 道指升265點 見1個月收市高

北水續增持商湯 減持工行