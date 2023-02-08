「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)表示，他對印度阿達尼集團的債務問題以及面臨的政治風險感到擔憂，並因此退出了對該集團的旗艦公司原定上週進行的創紀錄股票發行的參與。
但麥樸思認為，撼動印度最大企業集團之一的欺詐指控，不會對更廣泛的印度市場產生連鎖反應。
阿達尼集團的業務橫跨港口、機場、採礦、水泥、電力等領域。麥樸思指：「當你有一個非常大的債務堆積，並試圖賺錢來償還債務時，政治風險變得至關重要。也許一些政治事件會讓你無法償還債務。」
麥樸思罕指，隨著對阿達尼公司的審查繼續進行，印度政府和向阿達尼提供貸款的大銀行現在將面臨問題。但他補充，「印度有很多出色的公司，它們擁有出色的公司治理，在市場上的表現確實非常好。所以我們必須把阿達尼作為特殊案例。」
此前，興登堡研究發表沽空報告，指控阿達尼集團操縱市場和會計欺詐，利用設在避稅天堂的空殼企業抬高收入及股價。阿達尼之後發布長達413頁的回應，斥沽空報告毫無根據，不只是對阿達尼集團作出攻擊，也是攻擊印度，強調興登堡研究提出的大部分問題已公開披露。興登堡則反駁指對方始終未具體回應關鍵指控，並試圖以民族主義混淆視聽，將該集團的迅速崛起與印度本身的成就混為一談。
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