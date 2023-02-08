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百勝中國：農曆新年同店錄中單數增長 需觀望年後表現

百勝中國（9987）今年目標淨增加1100至1300間門店，集團首席財務官楊家威表示，肯德基仍佔新增開店最大部分，料整體資本開支約7至9億元，對新店目標有信心，未來更傾向開設中小型店舖，更適合提供外賣服務。

集團農曆新年假期整體同店銷售達至中單位數增長，百勝中國首席執行官屈翠容指出，集團位於交通樞紐和旅遊景點的門店復蘇非常好，西安、長沙等二線城市在國內旅遊帶動下也有不俗表現，加上更多人回鄉過年，較低線城市的生意逐漸回復，但比起2019年即疫情前仍有一定距離。她強調，今年農曆新年時間較長，需與2月合併來看，而且在宏觀經濟不明朗之下，更重要是農曆新年後客人會否繼續消費。

屈翠容又稱，今年難以提供同店銷售增長指引，需視乎疫情復蘇情況，但配合市場需求作多手準備。另外，集團疫情期間推出預包裝產品業務，屈翠容表示，去年業務增長達50%，未來將會繼續發展相關業務。

百勝中國今日先升後回穩，收市報480元，升2.0%。

 

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