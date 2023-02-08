電熱家用電器產品供應商登輝控股（1692），一向以銷售歐洲市場為主力，集團執行董事鄧美華表示，隨著客戶構思開拓非歐洲市場，該集團會探討開拓中東市場，亦會探索慢慢打開美國市場。行政總裁兼執行董事陳偉明更指，近期接單保持穩定，加上去年已完成擴產，因此投入的資本開支不多。
登輝本身主要生產蒸氣熨斗、蒸煮機、咖啡機產品為主。鄧美華稱，集團的國際品牌客戶向來主打歐洲市場，雖然歐洲經濟有變，但是單量保持穩定，並且部署推出新產品，增加功能，尋求爆發點，近年亦構思發展非歐洲市場。他們會依客戶的步伐，去全球擴充。當中他們會慢慢開拓美國市場，另亦會探索打開中東市場，開拓市場形式不限於商業對商業，亦可以由集團自己去參與打開市場。內地市場仍開發中，暫時進度較慢。
面對通脹環境下，陳偉明表示，由於集團是用人民幣採購，因此會受惠於去年人民幣貶值，抵銷採購物料部份成本上漲的影響。他們亦按產品新增的功能去提升產品售價，將部份成本轉嫁客戶。今年以來，物流較過往順暢，成本不及過往高，加上客戶是以FOB（船上交貨離岸價）定價，由客戶承擔出口費，因此最終目標是維持毛利率在三成左右水平。
隨著登輝去年完成擴充廠間及生產力，目前廠房的使用率才70%，尚有空間應付新增訂單需求，陳偉明相信，今年不用投放太多在資本開支上，料今年的資本開支預算僅約500萬元左右。他們在去年完成組裝自動化約20%，今年餘下時間會逐步推動至全面組裝自動化。
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