經營HKTVmall的香港科技探索（1137）指，其推出的濕貨街市快速送遞服務「街市即日餸」，覆蓋範圍已增至9個新界區濕貨街市，並將於今年5月進一步擴展至九龍區濕貨街市，服務覆蓋範圍已擴展至大圍及上水石湖墟的濕貨街市，連同馬鞍山、沙田、大埔、屯門、荃灣、將軍澳及元朗，目標於今年內擴展至13個濕貨街市。
公司又指，積極推出多元化的新產品，包括在2022年下旬推出大閘蟹，以及在剛過去的農曆新年推出「二人賀年盆菜」，客戶反應理想。因此我們計劃於未來不同的節日，推出更多節慶或時令產品選擇，最新將於情人節推出鮮花花束直送服務。
同時，為了加強推廣新服務，公司現正推出新客優惠，客戶使用「街市即日餸」首張訂單滿$250，可享減$50 優惠。另外推出「蔬菜星期二」及「水果星期四」優惠日，每星期提供低至$1 的精選蔬果優惠，同時推出各式新鮮海鮮組合優惠，例如「游水黃立鯧及基圍蝦組合」只需$99，從而鼓勵消費者由線下濕貨街市轉到線上。
公司指，期望透過擴大消費者的網購選擇，以吸納新客戶群，令 HKTVmall 繼續領先香港電子商貿市場。
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