公司又指，積極推出多元化的新產品，包括在2022年下旬推出大閘蟹，以及在剛過去的農曆新年推出「二人賀年盆菜」，客戶反應理想。因此我們計劃於未來不同的節日，推出更多節慶或時令產品選擇，最新將於情人節推出鮮花花束直送服務。

同時，為了加強推廣新服務，公司現正推出新客優惠，客戶使用「街市即日餸」首張訂單滿$250，可享減$50 優惠。另外推出「蔬菜星期二」及「水果星期四」優惠日，每星期提供低至$1 的精選蔬果優惠，同時推出各式新鮮海鮮組合優惠，例如「游水黃立鯧及基圍蝦組合」只需$99，從而鼓勵消費者由線下濕貨街市轉到線上。

公司指，期望透過擴大消費者的網購選擇，以吸納新客戶群，令 HKTVmall 繼續領先香港電子商貿市場。

其他報道

上周CEO、CFO齊齊減持 新東方在綫今早曾跌逾2成

受工程延誤拖累 iPhone硬件訂閱計劃據報要推遲

港元觸及7.85 拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見近5個月低

國泰君安國際據報已暫停內地居民身份開戶

耀才將暫停內地客戶口以待法規釐清 股價曾插14%

Meta據報準備新一輪裁員

賣地增國安條款 政府有權取消資格、中止租約

馬斯克據報計劃在德州為員工建房屋

滬深三大指數開市個別走 人行淨回籠1040億人幣

恒指低開280點 領展跌14.9% 見逾14年最大跌幅 科指跌1.7% 下試250天線

高盛CEO：去年裁員動作太慢

港股ADR跌156點 夜期低水129點 美期亞股跌

吉利：極氪引資7.5億美元 寧德時代、Mobileye創辦人入股

北水增持旭煇 減持商湯美團