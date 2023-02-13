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恒指半日跌99點 領展跌12% 科指跌0.5% 50天線失而復得

美股上周向下，市場關注周二通脹數據，加上領展（0823）配股拖累市場氣氛，恒指今早低開280點，最多曾跌390點，其後跌幅收窄，高位跌65點，高低波幅325點。

恒指半日跌99點或0.47%，報21090點，大市成交金額606億元；國指跌8點或0.12%，報7117點。恒生科技指數收報4339點，跌0.51%。

藍籌股成交金額252.88億元，佔大市成交41.72%；科指成份股成交金額159.36億元，佔大市成交26.29%；國指成份股成交金額215.44億元，佔大市成交35.55%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、美團（3690）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，47隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升4.19%，收報20.15元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌12.5%，收報54.95元，是跌幅最大的藍籌。領展曾跌最多16.4%，是2008年10月10日後最大跌幅，當日跌幅為17.42%；今曾低見52.5元，是2022年12月8日52.3元後最低。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）收報143.8元，升2.42%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報16.2元，跌4.71%。

恒指續低於10天線(21524.32點)，下試50天線(20482.98點)。科指50天線(4316.49點)失而復得，曾下試250天線(4237.35點)。

北水南下合計淨流入13.19億元，較上日減少59.09%，連續第2日流入，累計流入45.43億元。南水北上合計淨流入18.3億元人民幣，終止連續1日流出。

經營HKTVmall的香港科技探索（1137）︰街市即日餸目標擴至13個街市，情人節推鮮花直送服務。收報5.4元，跌0.74%。

上周CEO、CFO齊齊減持，新東方在綫（1797）今早曾跌逾2成。收報48.95元，跌19.56%。

受工程延誤拖累，iPhone硬件訂閱計劃據報要推遲。舜宇（2382）收報99.2元，跌3.13%；瑞聲（2018）收報19.68元，跌3.77%。

國泰君安國際（1788）據報已暫停內地居民身份開戶。收報0.76元，無升跌。

耀才（1428）將暫停內地客戶口以待法規釐清，股價曾插14%。收報1.35元，跌12.34%。

吉利（0175）：極氪引資7.5億美元，寧德時代、Mobileye創辦人入股。收報11.6元，跌0.17%。

舜宇光學（2382）發盈警，去年純利最多倒退五成半。收報99.2元，跌3.13%。

內房福晟國際（0627）湖南附屬公司破產。收報0.016元，無升跌。

傳內地南寧房貸年齡延長至80歲。中海外（0688）收報20.15元，無升跌；龍湖（0960）收報25.3元，跌0.2%；華潤置地（1109）收報36.6元，升0.27%；碧桂園（2007）收報2.66元，跌0.37%。

三江化工（2198）盈警，料去年虧損最多3.6億元人幣。收報1.65元，升1.85%。

中國再保險（1508）盈警純利減七成。收報0.56元，無升跌。

2月國產網絡遊戲共批87款，騰訊（0700）網易（9999）有份。騰訊收報381.6元，跌0.47%。

網易（9999）收報138.7元，升0.65%。

東方海外（0316）去年第四季收入跌三成半，全年收入升近兩成。收報133.6元，跌2.41%。

A股內房新城控股：無法與聯席總裁曲德君聯繫。曲德君亦為港股上市的新城發展（1030）的非執董。收報2.86元，跌4.03%。

卡賓（2030）料去年最多蝕1億人幣。收報1.03元，升3%。

丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量按年跌逾56%至2069萬件。收報5.1元，跌0.97%。

京東（9618）推出產業版ChatGPT，名為「ChatJD」。收報206.2元，跌2%。

綠城服務（2869）：吳志華辭任執董及授權代表職務。收報5.39元，升0.56%。

領展（0823）折讓30%供股，「五供一」籌188億元。領展王國龍：首建議供股因想有更強資本，捕捉機會。領展近年頻密收購，遇上加息周期。收報54.95元，跌12.5%。

聯合醫務（0722）今年新增2間影像中心，簽證體檢需求增加。收報0.83元，無升跌。

內地1月新增貸款勝預期兼創新高，社融增量13個月最多。建行（0939）收報4.97元，跌0.2%；工商銀行（1398）收報4.04元，無升跌。

鷹君（0041）︰李家超訪問中東加強兩地聯繫，續探索商業和投資夥伴機會。收報18.62元，跌1.17%。

九龍倉（0004）及九置（1997）齊發盈警，或盈轉虧。九龍倉見52周低18.7元，收報18.94元，跌1.87%。九置（1997）收報43.05元，跌2.49%。

破頂股表現

破頂股包括，粉筆（2469）創上市新高，見13.36元，收報13.12元，升6.32%；越秀地產（0123）創52周高，見12.16元，收報12元，升1.35%；華住集團（1179）創52周高，見42.1元，收報41.55元，升3.88%；博駿教育（1758）創52周高，見0.495元，收報0.41元，升118.09%；登輝控股（1692）創52周高，見2.39元，收報2.37元，升1.28%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括潤邁德醫療（2297）低見1.17元，收報1.17元，跌7.14%；微創腦科學（2172）低見13.88元，收報14.82元，跌0.8%；交運燃氣（1407）低見0.81元，收報0.81元，跌4.71%；淮北綠金（2450）低見0.87元，收報0.89元，無升跌。

1隻股份創52周低，包括東莞農商行（9889）低見6.6元，收報6.8元，升3.03%。

異動股

上升異動股，包括，博駿教育（1758）創52周高，見0.495元，收報0.41元，升118.09%；中聯重科（1157）收報4.8元，升12.41%；德斯控股（8437）收報0.094元，升10.59%；中國智能交通（1900）收報0.171元，升10.32%；1957 & Co.（8495）收報0.395元，升9.72%；光啟科學（0439）收報0.186元，升9.41%；中國抗體（3681）收報2.18元，升9%；大豐港（8310）收報0.11元，升8.91%；Uju Holding（1948）收報2.75元，升8.7%；偉立（2372）收報0.46元，升8.24%；海倫司（9869）收報14.88元，升7.83%。

下跌異動股，包括，檸萌影視（9857）收報20.2元，跌32.67%；新東方在線（1797）收報48.95元，跌19.56%；領展（0823）收報54.95元，跌12.5%；耀才（1428）收報1.35元，跌12.34%；中國環保科技（0646）收報0.66元，跌12%；指尖悅動（6860）收報0.122元，跌11.59%；映客（3700）收報1.17元，跌11.36%；百盛商業（3368）收報0.15元，跌10.71%；深藍科技（1950）收報0.17元，跌10.05%。

 

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