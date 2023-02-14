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恒指半日升46點 本地地產股反彈 藥明生物跌4%藍籌最差

港股半日窄幅上落，恒指半日升46點或0.22%，報21211點，大市成交金額484億元；國指升11點或0.16%，報7156點。恒生科技指數收報4364點，跌0.23%。

大型科技股走勢分化，阿里巴巴（9988）跌0.29%，收報103.7元；騰訊（0700）跌0.88%，收報383.2元；美團（3690）升0.4%，收報148.8元；小米（1810）跌0.3%，收報13.1元；京東（9618）跌1.64%，收報204元；網易（9999）跌0.29%，收報138.6元；嗶哩嗶哩（9626）收報175.9元，跌0.51%。

地政總署在去年開始在賣地及短期租約條款內加入國安法適用條文，昨日捱沽的地產股今日反彈。長實集團（1113）升1.79%，收報51.3元；恒地（0012）升1.98%，收報28.35元；新地（0016）升2.02%，收報111.3元；新世界發展（0017）升2.91%，收報23元；信和置業（0083）收報10.48元，升0.38%。受供股拖累的領展（0823）跌勢未止，半日收報54元，跌1.37%。

藍籌中以華潤萬象生活（1209）表現最好，升4.58%，收報44.55元。

黃金股有支持，紫金礦業（2899）收報12.36元，升3%；招金礦業（1818）收報8.35元，升0.12%；山東黃金（1787）收報14.26元，升0.42%；靈寶黃金（3330）收報1.1元，升1.85%。

生物醫藥股全線走低，藥明生物（2269）跌4.11%，收報61.9元，是跌幅最大的藍籌；藥明巨諾（2126）收報4.74元，跌3.07%；金斯瑞（1548）收報23.55元，跌4.85%；三生製藥（1530）收報8.4元，跌0.47%；三葉草生物（2197）收報2.32元，跌2.52%。

 

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