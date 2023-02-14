在東利多首三季業績中，亦披露譚仔國際在截至去年底的首三季除稅後溢利為1.11億港元，按年跌39.34%﹔首三季收益為19.31億元，按年升8.24%。

譚仔國際指出，在2023財年的首三季整體表現按季回軟，而香港亦繼續受到新冠疫情的持續影響所拖累。在經濟下滑導致消費者情緒低迷及全球通脹所影響下，屬譚仔國際表現主要驅動力的香港業務，其復甦也因而受到阻礙。

在香港以外市場，中國內地於2023財年第三季度的新冠病例急升，業務難免受到不利影響。新加坡零售業面對人力短缺和勞工市場競爭越見激烈的挑戰，集團在新加坡業務於前兩個季度錄得6個月業務增長後，於2023財年第三季度有所回落。

在日本，譚仔國際正在提升餐廳管理技能以提高營運效益及服務質素，並通過品牌建設活動增加其品牌的市場知名度。然而，改善進度較預期緩慢。上述種種因素拉低了香港以外整體的表現。

譚仔國際指出，自新冠疫情爆發以來，一直靈活變通，調整業務以減輕成本負擔，並致力於投資品牌建設及系統提升，如供應鏈管理系統及客戶關係管理系統，以優化業務流程。加上在香港以外建立的基礎設施及根基，譚仔國際已經做好準備，迎接在各地區的業務走向正常化。

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